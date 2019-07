Fußball: Telekom zeigt 3. Liga jetzt auch in der Konferenz

3. Liga in der Konferenz Ab dem kommenden Wochen­ende rollt der Ball wieder in der 3. Fußball-Bundes­liga. Wie schon in der vergan­genen Saison über­trägt die Deut­sche Telekom alle Spiele im Rahmen ihres MagentaSport-Pakets. Dabei gibt es eine Verbes­serung gegen­über dem bishe­rigen Angebot. Wurden die Begeg­nungen bisher nur in Form von Einzel­spielen gezeigt, so bietet MagentaSport künftig auch eine Konfe­renz für Zuschauer an, die parallel in mehreren Stadien zuschauen wollen.

Die Einzel­spiel-Über­tragungen bleiben weiterhin zusätz­lich zur Konfe­renz erhalten. Dabei bietet MagentaSport alle Begeg­nungen in HD-Qualität an. Nicht ohne Stolz verkündet die Telekom, mit der Konfe­renz das größte TV-Angebot für die 3. Liga in Deutsch­land zu ergänzen. Insge­samt über­trage die Telekom in jeder Saison 380 Spiele live.

"Wir freuen uns sehr", so Dr. Henning Stie­genroth, Leiter Sport­marke­ting Telekom Deutsch­land, "den Fans der 3. Liga mit der Konfe­renz nun auch diesen Service anbieten zu können. Das rundet unser einzig­artiges Angebot für die 3. Liga ab." Sende­beginn ist jeweils sams­tags um 13.45 Uhr. In der ersten Vier­telstunde werden jeweils Vorbe­richte ausge­strahlt. Spiel­beginn ist um 14 Uhr. In "engli­schen Wochen" beginnt die Vorbe­richt­erstat­tung von den Abend­spielen um 18.45 Uhr. Der Anstoß der Spiele erfolgt um 19 Uhr.

Telekom: "Mehr als 100 000 Zuschauer bei Top-Spielen"

Die Deut­sche Telekom über­trägt bereits seit der Saison 2017/18 alle Spiele der 3. Fußball-Bundes­liga live. In der zurück­liegenden Saison verfolgten nach Angaben des Unter­nehmens insge­samt mehr als neun Millionen Zuschauer die Spiele bei MagentaSport. Zahl­reiche Top-Spiele hätten die Marke von 100 000 Zuschauern geknackt.

Für Mobil­funk- und/oder Fest­netz-Kunden der Deut­schen Telekom mit Privat­kunden-Lauf­zeit­vertrag inklu­sive Internet-Flat­rate ist MagentaSport inklu­sive Sky Sport Kompakt in den ersten sechs Monaten kostenlos nutzbar. Danach wird eine monat­liche Grund­gebühr von 9,95 Euro pro Monat berechnet.

Ohne das Sky-Paket, das die Konfe­renzen aus Fußball-Bundes­liga und UEFA Cham­pions League bietet, ist MagentaSport für Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos erhält­lich. Danach werden monat­lich 4,95 Euro berechnet. Neben der 3. Liga zeigt die Telekom die Frauen-Fußball-Bundes­liga, Eisho­ckey und Basket­ball.

In einem Ratgeber berichten wir darüber, wie Sie Sport­über­tragungen auch unter­wegs per Handy, Tablet und Note­book verfolgen können.

