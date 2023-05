Deutsche Telekom will Smartphone-Tarife aufwerten

Die Deut­sche Telekom plant neue Smart­phone-Tarife für Kunden im Alter unter 28 Jahren. Das bestä­tigte die Pres­sestelle des in Bonn ansäs­sigen Unter­neh­mens auf Anfrage von teltarif.de. Einzel­heiten dazu, welche Ände­rungen sich bei MagentaMobil Young ergeben, nannte der Konzern noch nicht. Die Pres­sestelle erklärte aber, dass auch Bestands­kunden von den Neue­rungen profi­tieren werden. Daher infor­miere die Telekom betrof­fene Kunden vorab per SMS.

Zuerst hatte Caschys Blog darüber berichtet, dass Bestands­kunden mit MagentaMobil-Young-Tarifen per SMS darüber infor­miert werden, dass sie bis zum 31. Mai unli­mitiert über LTE und 5G im Internet surfen können. Zum 1. Juni sollen dann verbes­serte Kondi­tionen für den gebuchten Tarif gelten, die dem Bericht zufolge aber erst am 22. Mai veröf­fent­licht werden sollen. Telekom plant Tarifanpassungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Da die Telekom-Pres­sestelle auf Anfrage erklärte, dass "auch" Bestands­kunden profi­tieren, handelt es sich wohl nicht um Opti­mie­rungen, die nur für bestehende Nutzer gelten, sondern um Ände­rungen, die alle Kunden betrifft, die einen MagentaMobil-Young-Vertrag haben oder noch buchen. Unklar ist frei­lich, ob die Telekom parallel zu verbes­serten Inklu­siv­leis­tungen - zumin­dest für Neukunden - an der Preis­schraube dreht. Bestands­kunden hätten bei Preis­erhö­hungen ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht.

Was wird aus Kunden ab 28 Jahren?

Aller­dings sind vom StreamOn-Aus nicht nur junge Kunden betroffen. Zero Rating wurde auch in den für alle Kunden buch­baren MagentaMobil-Verträgen ange­boten, die im Post­paid-Verfahren abge­rechnet werden. Diesen Nutzern bietet die Telekom aktuell eine kosten­lose echte Daten-Flat­rate an - aller­dings begrenzt auf 90 Tage und buchbar bis spätes­tens 31. Mai.

Nach Ablauf des 90-Tage-Zeit­raums sollen bishe­rige StreamOn-Nutzer aber - Stand jetzt - nur noch das ihrem Vertrag vorge­sehene High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung haben. Voda­fone hat seinen Kunden, die bisher eine Zero-Rating-Option (Voda­fone Pass) genutzt hatten, dauer­haft mehr Surf-Volumen einge­richtet. Unter dem Strich ist das das bessere Angebot gegen­über der 90-Tage-Trost-Flat von der Telekom.

Wenn die Telekom nun bei den Young-Tarifen nach­bes­sert, besteht zumin­dest die Hoff­nung, dass der Konzern auch bei der regu­lären MagentaMobil-Tarif­familie Ände­rungen plant. Wie bei MagentaMobil Young könnten die Nutzer mehr monat­liches Daten­volumen bekommen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Telekom nicht ihren Mitbe­werber o2 zum Vorbild nimmt und parallel zu verbes­serten Inklu­siv­leis­tungen - zumin­dest für Neukunden - die Preise erhöht.