MagentaMobil Prepaid: Ab heute mehr Datenvolumen für alle

Die Deut­sche Telekom hatte vor einigen Tagen die Einfüh­rung neuer Prepaid-Tarife ange­kün­digt. Ab sofort sind die verbes­serten Ange­bote bei MagentaMobil Prepaid für Neu- und Bestands­kunden verfügbar. Mit den neuen Preis­modellen bekommen nun alle Kunden Zugang zum 5G-Netz inklu­sive LTE/5G max. Dieser fehlte bislang im Tarif MagentaMobil Prepaid S. Darüber hinaus bekommen die Kunden mehr Daten­volumen ohne zusätz­liche Kosten. Neue Telekom-Prepaid-Tarife

Foto: teltarif.de MagentaMobil Prepaid S kostet 4,95 Euro in vier Wochen und bietet eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand inner­halb des Telekom-Mobil­funk­netzes. Für die Kommu­nika­tion mit Kunden in anderen Netzen bleibt es bei 50 Inklu­siv­minuten in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Für den mobilen Internet-Zugang haben die Kunden 1 GB High­speed-Daten­volumen in vier Wochen zur Verfü­gung. Das Star­terset für den Tarif kostet 9,95 Euro und die Kunden bekommen 10 Euro Start­gut­haben.

MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro in vier Wochen bietet - wie alle höher­wer­tigen Tarife - eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen 4 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Auch für dieses Preis­modell ist die SIM-Karte für 9,95 Euro zu bekommen und das Start­gut­haben beträgt 10 Euro.

8 GB für unter 15 Euro

MagentaMobil Prepaid L schlägt mit 14,95 Euro in vier Wochen zu Buche und die Kunden bekommen neben der Allnet-Flat­rate in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Kunden, die sich für dieses Preis­modell entscheiden, zahlen für das Star­terset 14,95 Euro. Das Start­gut­haben beträgt 15 Euro. Das neue MagentaMobil Prepaid Portfolio

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Der MagentaMobil Prepaid XL Special für 19,95 Euro in vier Wochen ist nicht mehr im Angebot. Statt­dessen bietet die Telekom nun wieder den regu­lären MagentaMobil Prepaid XL an, der mit 24,95 Euro in vier Wochen zu Buche schlägt. Dafür sind in jedem 28-Tage-Abrech­nungs­zeit­raum neben der Alle-Netze 18 GB High­speed-Surf­volumen inklu­sive. Die SIM-Karte kostet 24,95 Euro und die Kunden bekommen 25 Euro Start­gut­haben.

Prepaid-Jahres­tarif mit 48 GB Daten­volumen

Im MagentaMobil Prepaid 5G-Jahres­tarif sind nun monat­lich 4 GB unge­dros­seltes Daten­volumen enthalten. Insge­samt haben die Kunden demnach 48 GB High­speed-Surf­volumen zur Verfü­gung. Dazu kommen auch hier unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze. Der Tarif kostet 99,95 Euro pro Jahr. Das Star­terset ist für eben­falls 99,95 Euro erhält­lich und die Kunden bekommen 100 Euro Start­gut­haben.

Unver­ändert bleibt der Tarif MagentaMobil Prepaid Max. Für 99,95 Euro in vier Wochen ist eine echte Flat­rate nicht nur für Tele­fonate und den SMS-Versand, sondern auch für die mobile Internet-Nutzung inner­halb Deutsch­lands enthalten. Auch für dieses Preis­modell kostet die SIM-Karte 99,95 Euro und im Kauf­preis sind 100 Euro Start­gut­haben enthalten.

MagentaEINS-Vorteil für Prepaid­kunden

Kunden, die neben der Prepaid­karte auch einen Fest­netz­anschluss von der Telekom haben, profi­tieren in den Tarif­stufen M, L und XL vom MagentaEINS-Vorteil. Die Nutzer erhalten ohne Aufpreis in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB zusätz­liches Daten­volumen, sodass sie je nach Tarif jeweils 5, 9 bzw. 19 GB zur Verfü­gung haben.

Eine Beson­der­heit gegen­über der Rege­lung bei vielen anderen Provi­dern ist, dass die Verbes­serungen für Bestands­kunden heute im Laufe des Tages greifen sollen, nicht erst zu Beginn des jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raums.

Neue Tarife für Prepaid­kunden hat auch die Telekom-Discount-Tochter cong­star einge­führt.