Telekom startet Prepaid-Aktion

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom startet am 23. Februar mit einer Aktion für ihre Mobil­funk-Prepaid­tarife. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum bis 10. April für einen neuen MagentaMobil-Prepaid-Anschluss entscheiden, bekommen mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Aller­dings gilt die Verdop­pelung nicht dauer­haft, sondern nur für die ersten sechs, je vier Wochen langen Abrech­nungs­zeit­räume.

Auch Bestands­kunden können von der zeit­lich begrenzten Aufwer­tung der Telekom-Prepaid­tarife profi­tieren - aller­dings nur für den Fall, dass sie im Akti­ons­zeit­raum in einen höher­wer­tigen Tarif wech­seln. Die Grund­gebühr für den jewei­ligen Tarif sowie alle anderen Inklu­siv­leis­tungen bleiben unver­ändert.

Doppeltes Surf-Volumen bei MagentaMobil Prepaid M, L und XL

Foto: Telekom Im Rahmen der Aktion verdop­pelt sich das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare unge­dros­selte Daten­volumen im Tarif MagentaMobil Prepaid M von 2 GB auf 4 GB. Das Preis­modell kostet 9,95 Euro in vier Wochen und bietet außerdem eine Flat­rate für Anrufe und SMS inner­halb des Telekom-Mobil­funk­netzes sowie in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 200 Inklu­siv­minuten für Anrufe in andere Netze.

Im Tarif MagentaMobil Prepaid L für 14,95 Euro in vier Wochen wird das High­speed-Surf­volumen im Rahmen der Aktion von 3 GB auf 6 GB verdop­pelt. Darüber hinaus erhalten die Kunden eben­falls eine netz­interne Flat­rate. Dazu kommen 300 Inklu­siv­minuten je Abrech­nungs­zeit­raum in andere Netze.

Im MagentaMobil Prepaid XL für 24,95 Euro in vier Wochen ist eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen enthalten. Das HighspeedSurfvolumen verdop­pelt sich im Rahmen der Aktion von 5 GB auf 10 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

5G-Jahres­tarif mit 48 GB Inklu­siv­volumen

Kunden, die sich in der Zeit vom 23. Februar bis 10. April für den MagentaMobil Prepaid 5G-Jahres­tarif entscheiden, profi­tieren ein Jahr lang von der Verdop­pelung des unge­dros­selten Daten­volu­mens. Hier sind demnach 48 GB anstelle der sonst übli­chen 24 GB im Preis enthalten. Inter­essenten sollten bedenken, dass das Daten­volumen nicht in belie­bigem Umfang zu jedem Zeit­punkt genutzt werden kann. Statt­dessen haben die Anwender in jedem Monat 4 GB zur Verfü­gung.

Eine ähnliche Rege­lung gilt auch für die Tele­fonie-Inklu­siv­leis­tungen des Jahres­pakets. Kunden haben in jedem Abrech­nungs­zeit­raum neben einer netz­internen Flat­rate 200 Allnet-Minuten zur Verfü­gung. Der rech­neri­sche Monats­preis beträgt rund 8,30 Euro und anders als in den anderen Prepaid-Tarifen der Telekom erfolgt die Daten-Abrech­nung monat­lich und nicht in Vier-Wochen-Zeit­räumen. Zudem ist die 5G-Nutzung ohne Aufpreis inklu­sive.

Beim Telekom-Konkur­renten Voda­fone ist die 5G-Nutzung im Tarif CallYa Digital mitt­ler­weile in der Grund­gebühr enthalten.