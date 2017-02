Telekom: Doppeltes Datenvolumen bald auch bei MagentaMobil?

Verbesserungen für MagentaMobil? Wie berichtet verbessert die Deutsche Telekom ab März die Konditionen für ihre Datentarife, die sich an Tablet- und Notebook-Besitzer richten. So wird das monatliche Highspeed-Datenvolumen in der Data-Comfort-Tariflinie generell verdoppelt. Je nachdem, welchen Vertrag der Kunde wählt, stehen so jeden Monat bis zu 40 GB ungedrosseltes Transfervolumen für den mobilen Internet-Zugang zur Verfügung.

Nicht nur im Forum auf teltarif.de werden Rufe nach einer ähnlichen Verbesserung auch für die Smartphone-Tarife der Telekom laut. Es gibt auch Berichte von mobilcom-debitel-Kunden, die im Rahmen der Verlängerung eines Vertrags im Telekom-Mobilfunknetz doppeltes Datenvolumen zu unveränderten Kosten angeboten bekommen haben. Das kann Zufall sein. Denkbar wäre aber auch, dass der Service-Provider die verbesserten Konditionen einräumt, weil die Telekom in absehbarer Zeit zum einen die eigenen Tarife nachbessert, zum anderen aber auch die Vorleistungsprodukte für ihre Reseller entsprechend anpasst.

In den vergangenen Jahren hatte die Telekom bereits mehrfach ihre MagentaMobil-Tarife angepasst. Dabei setzte der Bonner Telekommunikationsdienstleister in der Regel darauf, den Kunden mehr Inklusivleistungen zu gleichen oder leicht höheren Preisen als bisher zu verkaufen. Mit Preissenkungen tut sich das Unternehmen dagegen schwer. Mit der bisherigen Strategie verliert der Netzbetreiber keine Einnahmen und die Kunden freuen sich über Verbesserungen. So wäre es auch in diesem Jahr denkbar, dass die Telekom sich gegenüber dem Wettbewerb besser aufstellt, indem nicht etwa die Verträge billiger werden, sondern mehr Inklusivleistungen hineingepackt werden.

Allnet-Flat und EU-Roaming bereits inklusive

Nachbessern kann die Telefongesellschaft aber allenfalls noch beim mobilen Internet-Zugang, denn eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist bei MagentaMobil ohnehin bereits enthalten, EU-Roaming ist ebenfalls obligatorisch und ab Juni sogar vom Regulierer vorgegeben. "LTE max.", also stets die höchste netztechnisch mögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit, gibt es ebenfalls bereits.

Luft nach oben gäbe es indes beim Datenvolumen, auch wenn dies zur IFA im September vergangenen Jahres bereits nach oben angepasst wurde und die Telekom mit dem MagentaMobil XL Premium und der DayFlat unlimited bereits Angebote im Portfolio hat, mit denen die Kunden unbegrenzt im Internet surfen können.

Wünschenswert wäre mehr monatliches Highspeed-Volumen allemal. Vielleicht sind die Verbesserungen bei den Daten-SIMs ein erstes Indiz dafür, dass der Bonner Telekommunikationsdienstleister in diesem Jahr noch mehr plant. Eine echte Daten-Flat, die preislich deutlich unter den 199,95 Euro pro Monat im MagentaMobil XL Premium bzw. den 4,95 Euro in der DayFlat unlimited liegt, ist indes unwahrscheinlich. In einer weiteren Meldung gehen wir darauf ein, warum echte Daten-Flatrates im Mobilfunk auch gar nicht unbedingt sinnvoll sind.