Die Deut­sche Telekom hat eine Aktion gestartet, mit der Inter­essenten einen Will­kom­mens-Bonus in Höhe von 60 Euro bekommen, wenn sie bis zum 22. November online einen neuen MagentaMobil-Vertrag abschließen. Wie der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern in einem News­letter mitteilt, muss dazu der Gutschein-Code "WILLKOMMEN" im Waren­korb ange­geben werden.

Das Angebot gilt für die Tarife MagentaMobil S, M, L und XL mit einer Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten. Wie die Telekom im "Klein­gedruckten" zum Angebot mitteilte, wird die Gutschrift mit den für den Vertrag anfal­lenden Kosten verrechnet. Der monat­liche Grund­preis redu­ziere sich im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss um jeweils 10 Euro. Eine Baraus­zah­lung ist nicht möglich.

Cash­back-Aktion bis 23. November

Neue Telekom-Aktion

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Noch bis zum 23. November läuft die Cash­back-Aktion der Telekom. Diese gilt neben MagentaMobil auch für die Family Card. Ausge­schlossen sind die Young- und Special-Tarife, For-Friends-Verträge, Family Card Basic, Family Card Kids & Teens, Family Card Teens und Daten­tarife. Inter­essenten erhalten eine Gutschrift über 120 Euro auf das Giro­konto, wenn sie sich auf der dafür vorge­sehenen Akti­ons­seite anmelden.

Kunden, die eine Vertrags­ver­län­gerung durch­führen, erhalten beim Wechsel in einen höher­wer­tigen Tarif der aktu­ellen Gene­ration eben­falls die Gutschrift. Der Bonus wird wiederum nicht in Verbin­dung mit einer monat­lichen Grund­preis­befreiung gewährt, wenn diese mehr als drei Monate umfasst. Die Regis­trie­rung für die Aktion ist bis zum 14. März 2022 möglich.

Aktion auch für MagentaTV

Mit einem weiteren Angebot will die Telekom Kunden für ihr IPTV-Angebot MagentaTV gewinnen. So kann der Media Receiver 401 im Rahmen eines bis 2. November laufenden Ange­bots für ein Jahr zum Monats­preis von 95 Cent gemietet werden. Danach fällt der regu­läre Preis von monat­lich 4,94 Euro an. Dazu kommen einmalig 6,95 Euro Versand­kosten.

Das Gerät funk­tio­niert nur an Fest­netz­anschlüssen der Telekom, bei denen der IPTV-Dienst frei­geschaltet ist. Seit rund zwei Jahren bietet die Telekom ihr Fern­seh­paket auch als OTT-Vari­ante an. Hier kann ein belie­biger Internet-Anschluss genutzt werden. Neu für diesen Empfangsweg ist die Strea­mingbox MagentaTV One, die von der Telekom vor wenigen Tagen vorge­stellt wurde.