Telekom: MagentaEINS Unlimited ab sofort verfügbar

MagentaEINS Unlimited startet

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Der neue Kombi-Tarif der Deut­schen Telekom, MagentaEINS Unli­mited, ist ab sofort verfügbar. Kunden haben demnach die Möglich­keit, ihren Fest­netz-Vertrag (MagentaZuhause M oder höher­wertig) mit einem Mobil­funk-Anschluss zu koppeln, der im Tarif MagentaMobil EINS geschaltet wird. Damit steht zuhause wie unter­wegs eine echte Flat­rate für Tele­fonate in alle Netze und für den Internet-Zugang zur Verfü­gung.

Offi­ziell beworben wird MagentaEINS Unli­mited für den MagentaZuhause L oder einen höher­wer­tigen Fest­netz­tarif. Die monat­lichen Kosten liegen bei 90 Euro für die Kombi­nation aus Fest­netz und Handy­tarif. Wer auf dem Fest­netz den MagentaZuhause XL nutzt, zahlt monat­lich 100 Euro, mit MagentaZuhause XXL liegt der Monats­preis bei 105 Euro und mit MagentaZuhause Giga bei 125 Euro.

Von den Buchungs­mög­lich­keiten her ist MagentaEINS Unli­mited demnach wesent­lich flexi­bler als das bishe­rige, im vergan­genen Herbst gestar­tete Angebot MagentaEINS Plus. Dafür ist der Einstiegs­preis mit 90 Euro monat­lich 10 Euro höher und die Kunden gehen eine zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit ein. Bei MagentaEINS Plus mussten sich Inter­essenten nur für einen Monat binden.

Mobil­funk-Tarif­wechsel wie gewohnt

MagentaEINS Unlimited startet

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Für viele Kunden dürfte die Umstel­lung zu MagentaEINS Unli­mited so ablaufen, dass sie zum Fest­netz­anschluss einen neuen Mobil­funk­tarif buchen oder einen schon bestehenden Handy­ver­trag in den Tarif MagentaMobil EINS umstellen. Das wird während der Vertrags­lauf­zeit wie jeder andere Tarif­wechsel gehand­habt. Kostenlos ist die Umstel­lung, wenn der neue Tarif mindes­tens 5 Euro monat­lich mehr kostet als das bisher genutzte Preis­modell. Abzu­warten bleibt, wie die Rege­lung speziell für den MagentaMobil EINS für die einzelnen Ausgangs­tarife aussieht. Sobald hierzu Details bekannt sind, werden wir darüber berichten. Mobil­funk­nutzer sollten ferner bedenken, dass sie zwar neben GSM, UMTS und LTE auch auf das 5G-Netz zugreifen können. Der MagentaMobil EINS bietet aber keine Maxmi­alge­schwin­dig­keit über LTE und 5G an. Statt­dessen stehen bis zu 100 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung.

Eben­falls zu berück­sich­tigen ist, dass MultiSIM-Karten mit monat­lich 15 Euro vergleichs­weise teuer sind. Günstig sind hingegen Zweit­karten für Kinder unter 18 Jahren. Diese schlagen mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 10 Euro zu Buche und bieten - wie die Haupt­karte - eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie eine echte Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung.

Weitere Details zu Optionen für MagentaEINS Unli­mited haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­gefasst.