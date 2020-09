Telekom startet neuen Tarif, 5G jetzt auch bei o2

Foto: teltarif.de In dieser Woche hat die Deut­sche Telekom neue Tarife vorge­stellt. Bei o2 hatten erste Kunden die Möglich­keit, eine 5G-Option zu buchen. Zudem hat Telefónica den offi­ziellen Start seines 5G-Netzes ange­kün­digt. Nicht zuletzt will 1&1 Dril­lisch nun die Bundes­netz­agentur um Hilfe bitten, um mit seinem geplanten eigenen Netz starten zu können. Viel Stoff also für den aktu­ellen Podcast, für den wir uns Henning Gajek ins Studio geholt haben.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de MagentaEINS Plus nennt sich der neuen Alles-drin-Tarif der Deut­schen Telekom, mit dem die Kunden für 80 Euro im Monat eine echte Flat­rate für Fest­netz und Mobil­funk bekommen. Es gibt aber auch Punkte, bei denen der Vertrag richtig teuer ist. Und viele Kunden können den Tarif noch gar nicht buchen. Das haben uns für den Podcast einmal genauer ange­sehen.

Nach Telekom und Voda­fone startet jetzt auch o2 mit seinem 5G-Netz. Erste Kunden konnten die 5G-Option schon buchen und in einein­halb Wochen soll das Angebot offi­ziell verfügbar sein. Doch wo kann man den neuen Netz­stan­dard über­haupt schon nutzen und was bietet er? Auch darüber spre­chen wir im neuen Podcast.

1&1 Dril­lisch will vom Provider zum eigen­stän­digen Mobil­funk-Netz­betreiber aufsteigen. Wirk­lich weit gekommen ist das Unter­nehmen bislang nicht. So gibt es das eigene Netz nur im Umfeld der eigenen Firmen­stand­orte. Ob und wann es richtig losgehen kann, ist nicht zuletzt von National-Roaming-Abkommen abhängig. Warum sind diese so wichtig? Das ist ein weiteres Thema in der neuen Podcast-Episode.

