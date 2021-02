Telekom: MagentaEINS Plus ab sofort mit TV-Option

Die Deut­sche Telekom ermög­licht die Buchung von MagentaTV ab sofort auch in Verbin­dung mit dem Tarif MagentaEINS Plus. Einige Einschrän­kungen gibt es aber noch.

IPTV-Option für MagentaEINS Plus

Screenshot: teltartif.de, Quelle: telekom.de Im Herbst 2020 hatte die Deut­sche Telekom mit MagentaEINS Plus einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk vorge­stellt. Zu Monats­preisen von 80 bzw. 90 Euro bekommen die Kunden einen Fest­netz-Anschluss mit VDSL 100 bzw. 250 inklu­sive Flat­rate sowie einen Mobil­funk-Anschluss, der inner­halb Deutsch­lands eben­falls eine Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und die mobile Internet-Nutzung bietet.

MagentaEINS Plus kommt ohne lange Vertrags­bin­dung aus - war aber zum Start nur für wenige Kunden verfügbar. Vor allem Bestands­kunden konnten aus den unter­schied­lichsten Gründen nicht in den neuen Alles-drin-Vertrag wech­seln. Eine Hürde war bisher die fehlende Möglich­keit, MagentaTV zu MagentaEINS Plus hinzu­zubu­chen. Diese Einschrän­kung besteht ab sofort nicht mehr, wie die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom auf Anfrage von teltarif.de bestä­tigt hat.

TV-Option für 10 Euro im Monat

IPTV-Option für MagentaEINS Plus

Screenshot: teltartif.de, Quelle: telekom.de Neu- und Bestands­kunden haben ab sofort die Möglich­keit, MagentaTV Smart Flex zu MagentaEINS hinzu­zubu­chen. Im Rahmen des Kombi-Tarifs bekommen die Kunden zudem einen Preis­vor­teil für die IPTV-Option. Schlägt diese norma­ler­weise mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 15 Euro zu Buche, so kostet das Angebot zusammen mit MagentaEINS Plus 10 Euro pro Monat.

Zu den Kosten für die Option, die monat­lich kündbar ist, kommt noch der Miet- oder Kauf­preis für den MagentaTV-Receiver. Alter­nativ kann der Dienst auch per App genutzt werden. Mit MagentaTV Smart Flex bekommen die Kunden außerdem Zugang zu TV Now Premium. Fällt der MagentaEINS-Plus-Vertrag weg, so erhöht sich die Grund­gebühr für IPTV auf 15 Euro pro Monat.

Diese Einschrän­kungen bestehen noch

Für bestehende MagentaTV Kunden mit einer Zubuch­option wie Sky, Netflix, TV Now Premium, Disney+, MagentaSport oder DAZN ist ein Wechsel zu MagentaEINS Plus aktuell noch nicht möglich. Das gilt auch für Kunden im Tarif MagentaZuhause mit MagentaTV Smart. Sky kann auch von Neukunden derzeit noch nicht hinzu­gebucht werden.

Die Telekom will künftig auch Bestands­kunden, die zu MagentaEINS Plus wech­seln möchten und einen der genannten Part­ner­dienste nutzen, den Umstieg zum neuen Tarif ermög­lichen. Auch Sky soll von Neu- und Bestands­kunden perspek­tivisch hinzu­gebucht werden können. Ein Zeit­rahmen ist derzeit noch nicht bekannt.

