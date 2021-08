Deutsche Telekom stellt MagentaEINS Plus endgültig ein

Erst im Herbst 2020 hatte die Telekom MagentaEINS Plus einge­führt. Jetzt wird das Produkt einge­stellt. Davon sind auch Bestands­kunden betroffen.

Im Herbst 2020 hat die Deut­sche Telekom mit MagentaEINS Plus einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk vorge­stellt. Die Kunden bekamen zu Monats­preisen ab 80 Euro eine echte Flat­rate für zuhause und unter­wegs. 1 GB Roaming-Daten­volumen pro Monat war sogar für die Nutzung außer­halb der EU-Tarif­zone enthalten. Zudem zeich­nete sich das Angebot durch eine nur einmo­natige Mindest­ver­trags­lauf­zeit aus.

Auf der anderen Seite war MagentaEINS Plus auch ziem­lich unfle­xibel. Für viele Kunden war der Vertrag nicht erhält­lich - abhängig davon, welche Tarife sie zuvor genutzt haben. Ferner konnte anfangs nicht einmal das Telekom-eigene IPTV-Produkt MagentaTV hinzu­gebucht werden. MultiSIM-Karten für den Mobil­funk­anschluss waren nie vorge­sehen und selbst ein eSIM-Profil anstelle einer physi­schen SIM-Karte war nicht nutzbar.

MagentaEINS Unli­mited als Nach­folger

MagentaEINS-Plus-Aus für Bestandskunden

Foto: Telekom, Grafik/Montage: teltarif.de Offenbar tat sich die Telekom schwer damit, ihre Dienste-Palette in einem Kombi-Vertrag für Fest­netz und Mobil­funk abzu­bilden. Im Früh­jahr 2021 wurde MagentaEINS Plus aus der Vermark­tung genommen. Der Nach­folger nennt sich MagentaEINS Unli­mited. Das Angebot ist für die Kunden teurer und sie gehen eine zwei­jäh­rige Vertrags­bin­dung ein. Dafür ist die neue Tarif-Kombi­nation für eine deut­lich größere Anzahl von Inter­essenten verfügbar.

Der Unter­schied für die Telekom: Kunden bekommen getrennte Rech­nungen für Fest­netz und Mobil­funk, während MagentaEINS Plus der Versuch war, die Abrech­nungen für beide Anschlüsse zusam­men­zuführen. Nun gibt der Bonner Tele­kom­muni­kation MagentaEINS Plus weniger als ein Jahr nach dem Start auch für Bestands­kunden wieder auf. Das ist aufgrund der Mindest­ver­trags­lauf­zeit von einem Monat auch kurz­fristig möglich.

Bestands­kunden müssen handeln

In unserer Redak­tion vorlie­genden Schreiben der Telekom heißt es wört­lich: "Wir haben uns entschieden, unser Produkt MagentaEINS Plus einzu­stellen. Dazu möchten wir gern mit Ihnen bespre­chen, was dies konkret für Ihre Telekom Verträge bedeutet und welche anderen Möglich­keiten es gibt." Zudem ist eine gebüh­ren­freie Rufnummer ange­geben, unter der die Kunden­betreuung erreichbar ist.

Wer bei MagentaEINS mit echter Flat­rate für den Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss bleiben möchte, wird am ehesten MagentaEINS Unli­mited buchen - mit allen Vor- und Nach­teilen gegen­über ihrem bishe­rigen Vertrag. Wir haben die Telekom-Pres­sestelle um eine Stel­lung­nahme gebeten und werde darüber berichten, sobald wir weitere Infor­mationen haben.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits aufge­zeigt, dass MagentaEINS Unli­mited teurer ist, gegen­über MagentaEINS Plus aber auch Vorteile mit sich bringt.