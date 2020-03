Telekom-Aktion: Festnetz und Handy für unter 50 Euro

Die Telekom bietet im Rahmen einer MagentaEINS-Aktion ein Paket aus Fest­netz- und Mobil­funk­tarif für 49,95 Euro monat­liche Grund­gebühr an.

Die Deut­sche Telekom hatte einen MagentaEINS-Akti­onstarif ange­kündigt, mit dem Neukunden die Möglich­keit bekommen, einen Fest­netz- und Mobil­funk­vertrag in Kombi­nation für unter 50 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen. Eigent­lich sollte das Angebot am 28. März starten. Das war aller­dings nicht der Fall. Wir haben bei der Pres­sestelle des Unter­nehmens nach­gefragt. "Ab heute ist der Akti­onstarif verfügbar", so die Auskunft aus Bonn.

Das Angebot besteht aus dem bekannten Fest­netz-Tarif MagentaZuhause L und einem Mobil­funk-Tarif, der eigens für die Aktion ins Leben gerufen wurde. Beide Verträge zusammen kosten im MagentaEINS-Vorteil 49,95 Euro monat­liche Grund­gebühr. MagentaZuhause L kostet ohne zusätz­lichen Mobil­funk­vertrag nach dem ersten halben Jahr monat­lich 44,95 Euro, sodass der Aufpreis für den Handy-Anschluss vergleichs­weise gering ist.

Im Fest­netz bekommen die Kunden eine Allnet-Flat sowie Breit­band-Internet mit VDSL-Vecto­ring und bis zu 100 MBit/s im Down­stream sowie 50 MBit/s im Upstream. Der Mobil­funk-Anschluss im Tarif MagentaMobil Special EINS bietet eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat. Die maxi­male Daten­über­tragungs­geschwin­digkeit beträgt 50 MBit/s im Down­stream.

Das ist vor der Buchung zu beachten

Telekom startet MagentaEINS-Aktion Der Akti­onstarif hat eine 24-mona­tige Mindest­lauf­zeit. Zudem gilt es zu beachten, dass im Fest­netz beispiels­weise die MagentaTV-Nutzung nicht inklu­sive ist. Im Mobil­funk gibt es keine Möglich­keit, eine StreamOn-Option hinzu­zubu­chen. Das heißt, die Kunden müssen für alle Dienste, die sie im Alltag nutzen, mit den 10 GB High­speed-Surf­volumen auskommen oder ggf. mit einer SpeedOn-Option zusätz­liches Volumen nach­buchen.

Vor allem beim Video­strea­ming werden große Daten­mengen über­tragen. Wer Dienste wie Zattoo und Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ auch mobil nutzen möchte, wird mögli­cher­weise schnell an die Grenzen des 10-GB-Pakets kommen, das jeden Monat zur Verfü­gung steht. Wer hingegen vor allem im World Wide Web surft, mailt und chattet, solle mit der Inklu­sivleis­tung in der Regel auskommen.

Eben­falls nicht möglich ist die Nutzung des neuen Mobil­funk­stan­dards 5G. Die Frei­schal­tung ist in den MagentaMobil-Special-Tarifen gene­rell nicht vorge­sehen. Der Akti­onstarif soll zunächst bis zum 5. April buchbar sein.

