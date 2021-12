Telekom MagentaCloud: Holpriger Neustart

Für Privat­kunden und kleine Gewer­bebe­triebe bietet die Deut­sche Telekom schon seit längerem die MagentaCloud an. Der wesent­liche Vorteil dieser Cloud: Die Daten liegen auf deut­schen Servern, auslän­dische Regie­rungen sollten somit keinen Zugriff auf die Daten haben. Im Gegen­satz zu Profi-Clouds können nur stati­sche Dateien abge­legt und verwaltet werden, das Laufen­lassen von Skripten oder ganzen Programmen in der Cloud ist so nicht möglich.

Eine gewisse Zeit­lang war die Tech­nologie der MagentaCloud ähnlich der beim Internet-Provider Strato gehos­teten "HiDrive"-Technik. Das war kein Wunder, gehörte doch Strato eine Zeit­lang zur Deut­schen Telekom, wurde aber später an United Internet (Mutter­gesell­schaft von 1&1) weiter verkauft.

Kunden wurden vorge­warnt, aber...

In Info-E-Mails, die in Wellen verschickt wurden, hatte die Telekom ihre Kunden infor­miert, dass die MagentaCloud auf eine neue Platt­form umge­zogen wird: Ab dem 6. Dezember sei sie für "2-3 Tage" nicht erreichbar.

Doch diese E-Mail erreichte nicht alle Kunden. Sei es, dass die Kunden ihre T-Online-Adresse nicht regel­mäßig abfragen oder dass diese Infor­mationen im Spam-Filter landen, welcher bewusst scharf einge­stellt wurde, etwa weil Nutzer jede Form von knall­bunten HTML-Mails, welche die Telekom ab und zu verschickt, als "uner­wünscht" klas­sifi­ziert haben.

Pop-Ups in der Sync-Soft­ware

Wer die MagentaCloud-Sync-Soft­ware (für PC und Mac) verwen­dete, wurde beim Start per Pop-Up nochmal infor­miert, glei­ches passierte beim Login über die Webseite. Wer aber sein Cloud­lauf­werk nach dem WebDAV-Proto­koll einfach in sein Datei­system einge­bunden hatte, bekam keine geson­derte Info (außer jener E-Mail). Und pünkt­lich ab dem 6. Dezember funk­tio­nierte es nicht mehr.

Support leistet die Telekom in ihrem tele­kom­hilft-Forum. Dazu muss man sich mit seiner T-Online-Adresse anmelden und im Profil am besten Telekom-Kunden­nummer (soweit vorhanden und bekannt) und eine erreich­bare Tele­fon­nummer und E-Mail eintragen. Handicap ist hier, dass die "Teamies" des Forums einge­hende Fehler­mel­dungen nur aufnehmen und "weiter­leiten" können. Direkten Zugriff auf die Technik und deren Systeme haben sie nicht. Das kann für Warte­zeiten und Kunden-Frust sorgen.

Neustart holpert

Das neue Layout der MagentaCloud folgt im Prinzip dem alten Bild, bietet aber einiges mehr.

Screenshot: teltarif.de Szene­kenner hatten es voraus­geahnt: Am 9. Dezember funk­tio­nierte die Cloud "erwar­tungs­gemäß" noch nicht. Erst im Laufe des 10. Dezember lief der Webzu­gang über www.magentacloud.de langsam wieder an. Offenbar hatte man den Ansturm "ausge­hun­gerter" Cloud-Kunden unter­schätzt. Inzwi­schen, so sagt die Telekom in ihrem Forum, laufe der Webzu­gang wieder stabil. Wer sich auf magentacloud.de anmeldet, sollte sich mit der bekannten T-Online Adresse und dem bisher verwen­deten "Webkenn­wort" meis­tens einloggen können. Es gab die letzten Tage aber auch Last­spitzen wo nach Aufruf dieser URL eine Info-Webseite ohne Login-Funk­tion ange­zeigt wurde.

WebDAV-Zugang muss frisch einge­richtet werden

Neben dem Login per Web-Ober­fläche kann die Cloud über das WebDAV-Proto­koll ange­steuert werden. Hier ist einiges zu beachten. Das bisher benutzte WebDAV-Pass­wort ist ungültig geworden und muss unter Einstel­lungen / Sitzungen neu "bestellt" werden. Aktuell gibt es dafür spezi­elle vom System zuge­wie­sene Pass­worte (in einem Format ähnlich wie "aBcDE-fGHiJ-xyzab"), die sich nicht jeder merken kann, wodurch sie im Prinzip sicherer als das gerne genutzte "Einheits­pass­wort" sein dürften. Eine Ände­rung dieses Pass­wortes ist derzeit noch nicht möglich.

Wer beispiels­weise unter Windows 10 oder Windows 11 im Datei-Explorer ein Netz­lauf­werk zur MagentaCloud verbinden möchte, muss einiges beachten. Die neue URL für den Zugriff lautet https://magentacloud.de/remote.php/webdav.

Als Benut­zer­name wird die @t-online.de-Adresse verwendet, und hier kommt das neue oben beschrieben kryp­tische Pass­wort zum Einsatz. Dabei kann es sein, dass man auf sein Netz­lauf­werk zugreifen kann - oder auch nicht. Die Probleme scheinen nicht alleine bei der Telekom zu liegen, auch Windows 11 führt hier offenbar ein "Eigen­leben", wie man aus Foren erfahren kann.

Smart­phone-Apps seit 13. Dezember verfügbar

Startbildschirm der Smartphone App (für iOS und Android)

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wer auf seine Cloud vom Smart­phone aus zugreift, kann das auch über die komplett ausge­tauschten neuen MagentaCloud-App aus dem Apps­tore tun, die es seit dem 13. Dezember für iOS und Android gibt. Während es unter iOS auf Anhieb klappte, meldete ein älteres Android-Smart­phone sofort Erfolg, ein neueres Modell hingegen quit­tierte zunächst mit dem Fehler 1006. Damit es klappt: Benut­zer­name sind hier die T-Online Adresse und das T-Online/Telekom-Webkenn­wort.

PC-Soft­ware folgt später

Wer gewohnt ist, von seinem PC oder Laptop über die MagentaCloud-Sync-Soft­ware zuzu­greifen, muss noch einige Zeit warten. Die neue Soft­ware für Windows und Mac (und evtl. auch für Linux) könnte bei der Telekom erst im neuen Jahr ladbar sein.

Work­around mit Next­cloud

Es gibt aber schon jetzt einen nutz­baren Work­around: Da die Telekom bei ihrer neuen MagentaCloud auf das System von "Next­cloud" aufsetzt, kann schon jetzt die Client­soft­ware von Next­cloud geladen und auf dem PC instal­liert werden, bis die offi­zielle Telekom-Version verfügbar ist.

Bei Next­cloud steht der Next­cloud-Client 3.36 zum Down­load bereit, für Windows (ab 8.1 und höher, 64-Bit), macOS (ab Version 10.12, 64-Bit) und Linux (als AppImage).

Vor der Instal­lation sollte die bishe­rige MagentaCloud-Soft­ware deinstal­liert werden. Nach der Instal­lation des Next­cloud-Clients (am besten mit Admin-Rechten) muss der Rechner unbe­dingt frisch gestartet werden. Erst dann kann die Next­cloud-Soft­ware gestartet werden.

Nach dem Start trägt statt man anstatt von https://try.nextcloud.com die neue URL https://magentacloud.de ein. Danach müssen Benut­zer­name (eige­ner­name@t-online.de) und das vorher gene­rierte WebDAV-Pass­wort verwendet werden. Damit ruft der Next­cloud-Client eine Webseite von magentacloud.de auf und eine Schalt­fläche bittet per Click um Zustim­mung.

Wenn alles geklappt hat, beginnt Next­cloud mit der Synchro­nisa­tion. Im Client kann einge­stellt werden, dass Unter­ver­zeich­nisse die größer als z. B. 500 MB (Vorein­stel­lung) sind, besser nicht eins zu eins synchro­nisiert werden sollen. Damit nichts verloren geht, empfiehlt es sich, von den zu synchro­nisie­renden Daten eine Kopie in einem sicheren Verzeichnis oder einem externen Lauf­werk außer­halb der Cloud abzu­legen.

Kosten­loser Spei­cher­platz geschrumpft

Zum Start der MagentaCloud war die Telekom mit kosten­losem Spei­cher­platz noch recht groß­zügig. Damals gab es bis zu 25 GB Spei­cher­platz, inzwi­schen sind es nur noch 3 GB. Man ahnt es schon: Bei der Umstel­lungs­aktion sind einige ältere Konten von 25 auf 3 GB zurück­gefallen. Zunächst wurden die Nutzer noch gebeten, sich dafür im Telekom-hilft-Forum anzu­melden und in einem Sammel­thread "Bescheid" zu sagen.

Inzwi­schen wurde eine Routine geschrieben, welche auto­matisch alle alten Cloud-Spei­cher-Nutzer heraus­findet und wieder "hoch­ver­grö­ßert". Die bereits gespei­cherten Daten gehen übri­gens nicht verloren, nur können bis zur Rück­schal­tung keine neuen Daten hoch­geladen werden.

Neues Design

Die neue Cloud hat sich vor allen Dingen optisch gewan­delt.

Wer mit der Next­cloud-Sync-Soft­ware arbeitet, stellt fest, dass es möglich ist, die Datei­bestände rein "virtuell" zu synchro­nisieren. Wenn man z. B. 2 GB in der Cloud liegen hat, war es sinn­voll und möglich, diesen Bestand immer aktuell mit dem genutzten PC zu synchro­nisieren. Dadurch ist es möglich, mit mehreren PCs oder Laptops oder Smart­phones zu arbeiten und immer den aktu­ellen Stand zu haben. Hat man die Cloud mit z.B. 500 GB beladen, kann es durchaus sein, das eine komplette Synchro­nisie­rung den lokalen Spei­cher­platz sprengen würde. Diesen Umstand hat beispiels­weise Micro­soft mit seiner OneDrive-Cloud schon früh erkannt. Das Handicap bei Micro­soft ist aller­dings die unklare Daten­lage: Wo spei­chert der Konzern die Daten seiner deut­schen Kunden und wer kann da im Falle eines Falles drauf zugreifen?

Neukunden sollten noch etwas abwarten

Wer MagentaCloud neu auspro­bieren möchte, sollte sich noch etwas Zeit lassen, bis alles rund läuft. Die aktu­elle Basis­ver­sion kommt mit 3 GB kosten­losem Spei­cher­platz daher. Wer bereits Telekom-Kunde ist (mit Fest­netz oder Handy) bekommt 15 GB kosten­losen Spei­cher­platz geboten. Telekom-Fest­netz-Kunden müssen ihre Cloud dann über das Telekom-Kunden­center-Login bestellen. Reine Mobil­funk-Kunden (bei Original-Telekom) werden über eine Einmal-Code-SMS iden­tifi­ziert.

Was kostet die Cloud?

Für 1,95 Euro im Monat gibt es inzwi­schen 100 GB Spei­cher­platz, 500 GB kosten 4,95 Euro und 1000 GB gibts für 9,95 Euro. Wer noch mehr braucht, kann 5 TB (etwa 5000 GB) für 39,95 Euro pro Monat buchen. Die Zahlung kann über die Telekom-Rech­nung erfolgen. Wer kein Telekom-Fest­netz oder Original-Telekom-Mobil­funk-Kunde ist, kann die Cloud auch buchen, aber nur per Kredit­karte (Master­card, Visa) bezahlen.

In unserem Ratgeber stellen wir weitere Cloud-Spei­cher-Dienste vor.