Neue Inhalte und Funktionen: Telekom baut Magenta TV aus

Neue Inhalte für die Megathek Magenta TV-Kunden erhalten ab sofort noch weitere Inhalte der öffent­lich-recht­li­chen Sender ARD und ZDF. Ab sofort stünden 350 über­wie­gend deut­sche Produk­tionen neu in der Mega­thek, teilt die Telekom mit. Damit stehen mehr als 8500 Inhalte von ARD Plus, ZDF Select sowie ARD Plus Kids und ZDFtivi Select zum Abruf bereit.

Das Angebot können Magenta TV-Kunden ohne Aufpreis nutzen. Im Port­folio befinden sich Klas­siker wie "Die Schwarz­wald­klinik", aber auch aktu­elle ZDF-Sendungen wie "Ella Schön". Fans von "Der Berg­doktor" oder "Wils­berg" kommen eben­falls auf ihre Kosten. Weitere Neuzu­gänge seien "Tonio & Julia" sowie "Ku'damm 59". Die Formate würden ständig auch durch neue Episoden ergänzt, so die Telekom.

Restart und Times­hift für Magen­taTV-App

Der Konzern baut sein Strea­ming-Angebot Magenta TV aber nicht nur inhalt­lich, sondern auch funk­tio­nell weiter aus. Noch in dieser Woche soll laut Infor­ma­tionen des Bran­chen­dienstes "iFun" ein Update der Magenta TV-App dafür sorgen, dass die Nutzer die Möglich­keit zum zeit­ver­setzten Fern­sehen mit Restart und Times­hift auf Smart­phones und Tablets erhalten. Bislang ist zeit­ver­setztes Fern­sehen nur in Verbin­dung mit den für Magenta TV geeig­neten Media-Receiver der Telekom möglich. Für Nutzer der Appli­ka­tion steht diese Option bislang noch nicht bereit. Das soll sich jetzt ändern.

Apps für Amazons Fire TV sowie die Smart-TVs von Samsung lassen dagegen noch auf sich warten, obwohl die Telekom sie schon vor einiger Zeit ange­kün­digt hatte. Aktuell ist Magenta TV als OTT-Dienst nur für Android und iOS, Google­Cast sowie im Internet verfügbar.

Hinweis: Einen Test­be­richt zu Magenta TV lesen Sie in einer weiteren Meldung.

