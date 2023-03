Telekom: Noch mehr Eishockey bei MagentaSport

MagentaSport will künftig noch mehr Eisho­ckey zeigen, etwa Top-Turniere der Natio­nal­mann­schaften. Hierfür wurde ein neuer Vertrag mit der DEL geschlossen. Einige Spiele sind kostenlos zu sehen.

Das Sportstrea­ming-Angebot der Telekom, MagentaSport, beinhaltet künftig noch mehr Eisho­ckey. Die Telekom hat den Vertrag mit dem Deut­schen Eisho­ckey Bund (DEB) vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2028 verlän­gert. Damit erwei­tert MagentaSport das Live-Angebot laut eigenen Angaben deut­lich. Der bishe­rige Vertrag läuft noch bis 2024.

Weitere Turniere im Stream

Neu sind die regel­mäßigen Über­tra­gungen von inter­natio­nalen Top-Turnieren der Natio­nal­mann­schaften der Frauen und im Nach­wuchs­bereich der U18 Herren. Weiterhin zu sehen ist die WM der U20 Herren. Dazu kommen alle Länder­spiele der Herren-Natio­nal­mann­schaft sowie alle Spiele des Deutsch­land-Cups exklusiv bei MagentaSport. Zusätz­lich zu den Lizenz­rechten sichert sich die Telekom umfang­reiche Marke­ting- und Spon­soring-Rechte bei den Spielen der deut­schen Natio­nal­mann­schaften. MagentaSport zeigt mehr Eishockey

Foto: MagentaSport Schon im April startet das erwei­terte Angebot mit gleich drei Welt­meis­ter­schaften binnen sechs Wochen. Die Turniere werden neben den aktu­ellen Play­offs in der "Penny DEL", der ersten deut­schen Eisho­ckey-Liga, live bei MagentaSport zu sehen sein: Jeweils alle deut­schen Spiele sowie das Finale der Frauen-WM in Kanada vom 6. bis zum 17. April und der U18-WM in der Schweiz vom 20. bis zum 30. April sind bei MagentaSport live, exklusiv und kostenlos zu sehen.

Vom 13. April bis zum 9. Mai bereitet sich die A-Natio­nal­mann­schaft der Männer unter dem neuen Bundes­trainer Harold Kreis in sieben Länder­spielen auf die WM in Finn­land vor. Diese Spiele werden eben­falls live und kostenlos bei MagentaSport über­tragen.

Die Herren-WM bei MagentaSport

Der krönende Abschluss wird die WM der Herren, die IIHF WM 2023 vom 12. bis zum 28. Mai, bei der MagentaSport live alle deut­schen Spiele und alle K.O.-Spiele zeigt. Insge­samt über­trägt die Telekom 15 Spiele inklu­sive einer Konfe­renz im Vier­tel­finale. Die Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen, nur zahlen­dende MagentaSport- und MagentaTV-Kunden bekommen sie zu sehen.

Zur 86. Eisho­ckey-WM im finni­schen Tampere und in der letti­schen Haupt­stadt Riga bietet MagentaSport ab dem 12. Mai neben allen deut­schen Spielen und allen K.O.-Spielen exklu­sive Inter­views sowie ein tägli­ches DEB-Update als News. Die span­nendsten Entschei­dungen der Vier­tel­finale werden in der Konfe­renz gezeigt. Weiterer exklu­siver Content sei auch auf den Social Media-Kanälen laufend verfügbar, teilt die Telekom mit.

Deutsch­land hat es unter dem neuen Bundes­trainer Harold Kreis in der Gruppe A mit Welt­meister Finn­land, den USA, Schweden, Frank­reich, Öster­reich, Ungarn und Däne­mark zu tun. Das WM-Auftakt­spiel bestreitet das deut­sche Team am Freitag, 12. Mai, um 19:20 Uhr gegen Schweden. MagentaTV-Kunden können die Spiele der WM ohne Aufpreis als Inklu­siv­leis­tung auf dem Sender MS Sport (Kanal 50) verfolgen.

