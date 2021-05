Telekom: Neue Inhalte in der Megathek von MagentaTV

Die Telekom präsen­tiert mit einer neuen Talk­reihe und einer Serie weitere Inhalte in ihrer Mega­thek. Dabei stehen starke Frauen im Fokus.

Die Telekom präsen­tiert im Rahmen von MagentaTV weitere neue Inhalte in ihrer Mega­thek, die laut eigenen Angaben ganz im Zeichen starker Frauen stehen.

Neu ist die Talk­reihe "Best­beset­zung": Johannes B. Kerner empfängt in der ersten Ausgabe des MagentaTV-Origi­nals Michelle Hunziker. Die Schwei­zerin arbeitet sowohl in Deutsch­land als auch Italien als erfolg­reiche Mode­ratorin. Hier­zulande kennen sie viele wohl spätes­tens seit "Wetten, dass..?". Im Gespräch mit dem Talk­profi verrät sie, wann sie sich in ihren späteren Ehemann Eros Ramaz­zotti verliebte und ihn zum ersten Mal traf.

Außerdem berichtet sie von ihrer COVID-19-Erkran­kung. Auch ihre Haltung zu "Germany’s Next Top Model" ist Thema. Wie immer besticht „Best­beset­zung“ mit echten Emotionen, spon­tanem Humor und unge­kürzten Wahr­heiten. Die neue Folge von "Best­beset­zung" mit Michelle Hunziker finden MagentaTV-Kunden seit dem 20. Mai in der Mega­thek.

Erfolgs­serie um Anwältin Faith Howell wird fort­gesetzt

Neue Inhalte bei MagentaTV

Screenshot: Michael Fuhr Die wali­sische Erfolgs­serie um Anwältin Faith Howell wird zudem fort­gesetzt: 18 Monate nach ihrem Entschluss, sich von ihrem untreuen Ehemann Evan scheiden zu lassen, warten weitere Probleme. Nun streiten sich die beiden vor Gericht um das Sorge­recht ihrer drei Kinder. MagentaTV-Kunden finden ab 15. Juni wöchent­lich eine neue Episode der sechs­tei­ligen Drama-Serie in der Mega­thek – immer im Anschluss an die Ausstrah­lung beim Sender Fox.

Für noch mehr Seri­enfor­mate und Filme können MagentaTV-Kunden nun auch Premium-Inhalte des Strea­ming­dienstes STARZPLAY bequem über die zuge­hörige App schauen.

Zu den Serien-High­lights des Anbie­ters zählen die Emmy-Award-prämierten Serien „The Act“ und „Killing Eve“ sowie die dritte Staffel der Original-Antho­logie-Serie „The Girl­friend Expe­rience“ von Steven Soder­bergh, die von der deut­schen Filme­macherin Anja Marquardt geschrieben, insze­niert und kopro­duziert wurde.

