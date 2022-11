Telekom-Angebote: Handy- und Festnetz-Deals im Check

Kein Tag, an dem nicht irgendwo "schwarze" Ange­bote (schwarz auf englisch "black") auftau­chen. Die Telekom verwendet die Farbe Magenta, also gibt es keinen "Black Friday", sondern einen "Magenta Thursday" und der beginnt heute und endet am kommenden Montag.

Mobil­funk­ange­bote

Wer sich für das Smart­phone Samsung Galaxy A52s 5G inter­essiert, das gibt es bei der Telekom für 219 Euro anstatt 399 Euro und zwar ohne Vertrags­bin­dung. Der Kauf­preis von 219 Euro für das A52s 5G ohne Vertrag ist ein echter Knüller, bei idealo.de wird das Gerät mit "ab 299 Euro" gelistet, bei Amazon sogar für 315 bis 331 Euro. Günstige Smartphones auch ohne Vertrag und günstiges Zubehör bei der Telekom beim "Magenta Thursday"

Wer sich das Smart­phone im Tarif "MagentaMobil S mit Smart­phone" kauft, zahlt dann an der Kasse nur 1 Euro, anstatt sonst übli­chen 159,95 Euro, plus die monat­lichen Kosten des Vertrags für mindes­tens 24 Monate.

Das Xiaomi 11T Pro 5G kann man als einzelnes Gerät ohne Vertrags­bin­dung für 379 Euro anstatt 479 Euro bei der Telekom bekommen. Dieser Kauf­preis von 379 Euro ohne Vertrag für das 11T Pro 5G ließe sich auch bei Amazon erzielen, bei Idealo.de werden Preise "ab 404 Euro" gelistet.

Wer es mit dem Tarif "MagentaMobil M mit Smart­phone" kombi­niert, zahlt 1 Euro anstatt 129,95 Euro, plus mindes­tens 24 Monate die monat­lichen Kosten des Vertrags.

Wer sich für ein iPhone 14 Plus mit 128 GB entscheidet, kann das im Tarif "MagentaMobil L mit Premium-Smart­phone" für einmalig 99,95 Euro statt 209,95 Euro bekommen, plus die monat­lichen Kosten des Vertrags (mindes­tens 24 Monate).

Ein "normales" iPhone 14 würde mit 128 GB im Tarif "MagentaMobil M mit Premium-Smart­phone" einmalig 49,95 Euro statt 179,95 Euro kosten, dazu kommen die Vertrags­kosten (mind. 24 Monate). Das ältere iPhone 12 mit 128 GB ist zum glei­chen Preis für einmalig 49,95 Euro anstatt 179,95 Euro im Tarif "MagentaMobil M mit Top-Smart­phone" zu haben.

Wer lieber auf und zuklappt: Das Samsung Galaxy Z Flip4 gibt es für 1 Euro anstatt sonst 259,95 Euro in Verbin­dung mit dem Tarif "MagentaMobil M mit Top-Smart­phone", und die Galaxy Watch 4 LTE ist auch schon mit im Karton – für eben­falls nur 1 Euro plus die monat­lichen Kosten des Vertrags.

Altes Handy zurück­geben und Zubehör-Ange­bote

Wer etwas für die Umwelt tun und damit nach­haltig handeln möchte, wird mit 100 Euro belohnt: Die gibt es zusätz­lich beim Handy­ankauf durch "Trade MyMobile". Kunden erhalten beim Kauf eines neuen Smart­phones zusätz­lich 100 Euro zum Ankaufs­preis eines Altge­räts.

Als Zubehör-Ange­bote gibt es die Apple AirPods der 2. Gene­ration im Rahmen der Aktion für 95 Euro anstatt 159 Euro - ohne Vertrags­bin­dung. Die Apple AirPods Pro mit MagSafe Lade­case kosten während der Aktion 177 Euro anstatt sonst 277 Euro. Auf alle original Apple iPhone Cases (Schutz­hüllen) gibt es zudem 30 Prozent Rabatt.

Fest­netz: Magenta Zuhause

Wer Magenta ZuHause mit 250 MBit/s bucht, kann das zum übli­chen Preis des 100-MBit/s-Tarifs bekommen. Im 1. bis 6. Monat kostet das 19,95 Euro pro Monat, im 7. bis 24. Monat steigt der Preis auf 44,95 Euro statt 54,95 Euro, und es gibt noch eine Router­gut­schrift in Höhe von 70 Euro.

Wer sich die "Magenta TV One Box" zulegen möchte, bekommt sie statt einma­ligen 169 Euro für nur 49 Euro in Verbin­dung mit einem Magenta TV-Vertrag für Neukunden - das kann wahl­weise mit einem Telekom-Anschluss oder auch mit einem Anschluss eines anderen Anbie­ters kombi­niert werden.

Sollte die WLAN-Verbin­dung zu Hause nicht zufrie­den­stel­lend sein, hat die Telekom ein Paket aus spezi­ellen MESH-Repea­tern im Programm, die unter dem Slogan "Bestes WLAN in jeder Ecke" ange­boten werden Es gibt 50 Prozent Rabatt auf alle WLAN-Pakete in den ersten sechs Monaten, danach geht es regulär weiter. Die Geräte werden gemietet, d.h. bei Störungen oder Ausfall kann ein Tausch­gerät ange­for­dert werden.

Im Fest­netz wäre ein schnur­loses Telefon hilf­reich: Das Gigaset Modell CL390 HX in der Farbe "grau" gibt es für 33 Euro statt regulär 49,99 Euro - auch ohne Vertrags­bin­dung.

Sicher­heit im Smart Home

Wer seine Wohnung mit einer SmartHome-Kamera von D-Link (Modell 8302) ausstatten möchte, zahlt 49,99 Euro statt 99,99 Euro - ohne weitere Verpflich­tungen. Die "Xplora X5 Play eSIM Kids Watch" wird im Akti­ons­zeit­raum für 59,95 Euro anstatt 99,95 Euro im Tarif "Smart Connect S mit Endgerät" für 4,95 Euro ange­boten. Mit der Uhr kann einge­schränkt tele­foniert werden. Ziel­gruppe sind besorgte Eltern, die mit ihren Kindern in Kontakt bleiben wollen.

Wo gibt es diese Ange­bote?

Alle Ange­bote sind im Telekom Shop, im Internet über www.telekom.de, tele­fonisch im Telekom-Kunden­ser­vice (Tel. 0800-3301000) und im teil­neh­menden Fach­handel ("Telekom Partner Shops") verfügbar. Es gilt die Regel: "Solange der Vorrat reicht."

