Magenta Thursday: Sonderpreise bei der Telekom

Die Deut­sche Telekom startet anstelle des Black Friday in den Magenta Thursday. Das heißt, die Ange­bote sind zu Akti­onspreisen bereits ab sofort verfügbar. Dabei läuft die Aktion über das gesamte Wochen­ende bis zum kommenden Montag, 2. Dezember. Unter anderem bietet die Tele­fonge­sell­schaft online, in den Shops und über die tele­foni­sche Kunden­betreuung Smart­phones mit und ohne Vertrag zu güns­tigeren Preisen an. Aber auch Smart-Home- und Zubehör-Produkte gibt es im Rahmen des Magenta Thursday.

Wer sich für ein höher­wertiges Android-Smart­phone ohne Vertrag inter­essiert, bekommt beispiels­weise das Samsung Galaxy S10e bei der Telekom im Rahmen der Aktion für 399 Euro anstelle der sonst übli­chen 709,95 Euro. Das Angebot ist auch im Vergleich mit anderen Online-Shops günstig, wo das gleiche Smart­phone derzeit noch mindes­tens rund 500 Euro kostet.

Weniger attraktiv ist das mitt­lerweile schon etwas in die Jahre gekom­mene Apple iPhone 7 mit nur 32 GB Spei­cher. Für kosten­bewusste Apple-Fans könnte der Telekom-Akti­onspreis von 299 Euro dennoch eine Über­legung wert sein. Norma­lerweise verkauft der Konzern das Gerät noch für 429,95 Euro. Andere Online-Händler bieten den Hand­held aller­dings eben­falls zu Preisen ab etwa 300 Euro an.

Smart­phones mit Vertrag und weitere Ange­bote

Magenta Thursday bei der Telekom Mit Vertrag sind beide genannten Smart­phones für 1 Euro einma­lige Zuzah­lung zu bekommen, wenn der Kunde den Tarif MagentaMobil S mit Handy wählt. Wer sich für das Google Pixel 4 mit 64 GB Spei­cher mit Vertrag inter­essiert, bekommt das Android-Smart­phone zusammen mit dem Tarif MagentaMobil M mit Top-Handy für eben­falls 1 Euro Zuzah­lung.

Die Telekom bietet zudem Zubehör wie Kopf­hörer, Schutz­hüllen und ähnli­ches im Rahmen der Aktion vergüns­tigt an. Als Beispiel nennt das Unter­nehmen die Apple AirPods der zweiten Genera­tion mit Lade­case für 129 Euro statt 179,95 Euro sowie einen Rabatt von 50 Prozent auf Original-iPhone-Cases von Apple.

Wer sich für das Speed Home WiFi Duo Set der Telekom mit zwei WLAN-Repea­tern inter­essiert, zahlt dafür bis kommenden Montag 99 Euro. Norma­lerweise liegt der Preis bei 149,99 Euro. Nicht zuletzt nennt die Telekom aus dem Smart-Home-Bereich die Osram-Smart+-Classic-E27-TW-Glüh­lampe im Vierer-Set für 29,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 79,96 Euro.

