Magenta SmartHome: Jetzt ohne Gebühren nutzen

Telekom-Kunden, die bestimmte Voraus­setzungen erfüllen, erhalten kosten­losen Zugang zu Magenta SmartHome. Damit lassen sich smarte Geräte per App steuern.

Die Deut­sche Telekom modelt ihr Smart-Home-Angebot "Magenta SmartHome" um und bietet einen "kosten­losen" Einstieg in den Heim­vernet­zungs­service. Es werden also keine zusätz­lichen Gebühren fällig. Aller­dings ist für die Nutzung ohne Aufpreis ein Speed­port Smart Router der Telekom oder eine Home Base 2 erfor­derlich. Andern­falls muss ein passendes Endgerät gemietet werden. Und das kostet Geld.

Magenta SmartHome ohne Aufpreis nutzen

Die Telekom bietet unter Voraussetzungen den Zugang zu Magenta SmartHome ohne Aufpreis an Das Angebot ohne Aufpreis ist für alle dieje­nigen inter­essant, die bereits die passende Hard­ware zuhause stehen haben. Jeder Speed­port Smart Router der Telekom ist Magenta SmartHome-fähig und kann smarte Geräte mittels App-Steue­rung bedienen. Wer keinen Speed­port Smart Router besitzt, kann alter­nativ die Home Base 2 als Steu­erein­heit verwenden.

Zusätz­lich dazu wird die App "Magenta SmartHome" (für Android und iOS) benö­tigt, um den Service per Smart­phone oder Tablet zu steuern. Eine Regis­trie­rung für Magenta SmartHome ist direkt in der App möglich. Der entspre­chende Router dient als Zentrale, die eben­falls in der App regis­triert werden muss.

Telekom-Kunden, die noch keinen mit Magenta SmartHome kompa­tiblen Router besitzen, können das Modell "Spee­port Smart 3 Router" für 5,95 Euro pro Monat mieten und erhalten kosten­losen Zugang zu Magenta SmartHome Pro. Mit dem Pro-Service können beispiels­weise auch Geräte vernetzt werden, die den Zigbee-Funk­stan­dard unter­stützen.

Ohne Router-Miete ist der Zugang zu Magenta SmartHome Pro, der über die App buchbar ist, mit einer monat­lichen Gebühr von 4,95 Euro kosten­pflichtig. Die Kündi­gungs­frist ist mit einem Monat ange­setzt.

Magenta SmartHome: Unter­stützte Geräte

Im Magenta-SmartHome-Kosmos finden beispiels­weise Geräte wie Kameras, LED-Lampen, Zwischen­stecker und Ther­mostate Platz. Eben­falls unter­stützt werden die Sprachas­sistenten Hallo Magenta, Google Assi­stant und Amazon Alexa.

Auf der Anbieter-Webseite werden zahl­reiche weitere Hersteller gelistet, deren Geräte von Magenta SmartHome unter­stützt werden. Dazu gehören unter anderem Philips (Hue), Osram, Miele, D-Link, Gardena, Bosch, tado, Sonos, Netatmo und Logi­tech.

Die Telekom bietet im Rahmen einer MagentaEINS-Aktion ein Paket aus Fest­netz- und Mobil­funk­tarif für 49,95 Euro monat­liche Grund­gebühr an. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

