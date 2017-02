Telekom: Neues Aktionsangebot mit Home Base 2.0

Nutzer können von Aktionsrabatt profitieren Der Netzbetreiber Telekom hat mit Magenta SmartHome auch eine Lösung für die Heimvernetzung am Start. Im Rahmen einer aktuellen Aktion können Neukunden sparen.

Wer sich bis zum 31. März 2017 für Magenta SmartHome entscheidet, profitiert von speziellen Aktionskonditionen. Konkret zahlen Nutzer einmalig 9,99 Euro für die Zentraleinheit Home Base 2.0. Zusätzlich werden monatlich nur 4,95 Euro anstelle von regulär 9,95 Euro für den Magenta-SmartHome-Dienst fällig. Die reduzierte Grundgebühr gilt dauerhaft.

Alternative: Alarmsystem-Set zum höheren Bereitstellungspreis

Sofern sich Anwender hingegen für das Alarmsystem-Set entscheiden, welches zwei Tür-/Fensterkontakte beinhaltet, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 29,99 Euro fällig. Die zwei Kontakte können Nutzer etwa an der Wohnungs- oder Balkontür anbringen und sich darüber benachrichtigen lassen, wenn die Tür geöffnet wird. Das SmartHome-Angebot des Magenta-Konzerns ist modular aufgebaut, weshalb Anwender die Funktionalität nach und nach durch neue Sensoren erweitern können. Die Verwaltung der Smarthome-Funktionen erfolgt über die Handy-App Magenta SmartHome, die in Versionen für Android und iOS zum Download zum Abruf bereitsteht. Die Mindestvertragslaufzeit für Magenta-SmartHome beträgt 24 Monate. Anschließend können Nutzer den Dienst monatlich kündigen. Bei der Bestellung fallen neben der Einmalgebühr Versandkosten in Höhe von 6,95 Euro an.

Interessenten können die Aktionsangebote über diese Webseite buchen.

Home Base 2.0: Verbindung nun auch per WLAN

Seit Mitte November 2016 stellt Telekom die neue Home Base 2.0 bei seinem Heimvernetzungsangebot als Zentraleinheit bereit. Im Unterschied zur ersten Home Base müssen Anwender die Box nicht mehr zwangsläufig per LAN-Kabel mit dem DSL-Router verbinden. Stattdessen gelingt die Verbindung nun per WLAN. Von Haus aus werden die SmartHome-Protokolle HomeMatic, Homematic IP sowie ZigBee unterstützt. Zudem ist die Box für Funkstandard DECT ULE vorbereitet. Zusätzliche Funkstandards sollen sich per USB-Modul nachrüsten lassen, dafür sind bei der Home Base 2.0 zwei USB-Ports vorhanden.

In einer weiteren Meldung hatten wir über den Start der Home Base 2.0 berichtet.