Telekom: Geänderter Online-Rabatt bei Magenta Mobil

Die Telekom hat den Online-Vorteil bei der Bestellung eines Magenta-Mobil-Tarifs über den Internet-Shop der Telekom geändert: Statt eines 10-Prozent-Rabatts gibt es nun einen 5-Euro-Rabatt in den ersten sechs Monaten.

Bei Mobilfunk-Netz­be­treibern kann es abweichende Rabatt-Aktionen geben, je nach dem auf welchem Weg die Tarife vermarktet werden. Es ist also ganz normal, dass im Webshop eines Netzbetreibers mitunter andere Rabatte angeboten werden als in einem Shop in der Fußgängerzone.

Der Online-Vorteil der Telekom bei Bestellung eines Magenta-Mobil-Tarifs wird seit heute anders gehandhabt. Bislang gab es bei Online-Bestellung eines Magenta-Mobil-Tarifs S, M und L einheitlich 10 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr über 24 Monate. Dieser Rabatt fällt nun zugunsten des neuen Online-Vorteils weg.

5 Euro Rabatt für sechs Monate

Telekom Magenta Mobil: Neuer Online-Vorteil Die Telekom teilt unserer Redaktion mit, dass bereits seit dem heutigen 16. Juli nicht mehr der bisherige 10-Prozent-Rabatt gewährt wird. Stattdessen gibt es bei Online-Bestellung der Magenta-Mobil-Tarife S, M und L in den ersten sechs Monaten einen Rabatt von 5 Euro auf die Grundgebühr. Ab dem siebten Vertragsmonat wird der reguläre Preis berechnet. Außerdem entfällt der einmalige Bereitstellungspreis in Höhe von 39,95 Euro bei Bestellung im Internet. Besteller des Magenta Mobil XL mit unbegrenztem Highspeed-Datenvolumen erhalten keinen Rabatt. Auch die einmalige Anschlussgebühr von 39,95 Euro müssen sie entrichten.

Die Rabatte werden gewährt, unabhängig davon, ob der Kunde den Tarif ohne Smartphone, mit Smartphone oder mit Top-Smartphone bestellt. Im Rahmen der Aktion, für die die Telekom noch kein Enddatum festgelegt hat, kostet der Magenta Mobil S in den ersten sechs Monaten 29,95 Euro, danach 34,95 Euro. Für den Magenta Mobil M werden im ersten halben Jahr monatlich 39,95 Euro abgerechnet, danach 44,95 Euro. Der Magenta Mobil L kostet in den ersten sechs Monaten 49,95 Euro und danach 54,95 Euro.

Alle genannten Preise gelten bei einer Bestellung ohne Smartphone. Mit Smartphone erhöht sich die monatliche Grundgebühr um jeweils 10 Euro, mit Top-Smartphone um jeweils 20 Euro.

