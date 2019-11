Datenbonus: 500 MB ohne Aufpreis zum Telekom-Vertrag

Die Telekom hat auch in diesem Monat wieder einen Bonus für Mobil­funk-Kunden. Die haben nämlich die Möglich­keit, ohne Aufpreis Daten­volumen abzu­stauben. Neben der MeinMagenta-App (für Android und iOS) gibt es noch weitere Voraus­setzungen um in den Genuss des zusätz­lichen Daten­volu­mens zu kommen. Welche das sind und wie lange es genutzt werden kann, lesen Sie im nach­folgenden Bericht.

Telekom: 500 MB Daten­volumen extra

Voraus­setzung für die Inan­spruch­nahme des Daten­bonus ist die eingangs erwähnte MeinMagenta-App, die sich Nutzer auf ihr Smart­phone laden müssen. Das Extra-Daten­volumen steht nur Privat­kunden zur Verfü­gung, ausge­nommen von der Aktion sind laut Angaben auf der Telekom-Webseite Busi­ness Tarife, reine Daten­tarife, CombiCards, Family Cards und Mobil­funk-Tarife, die vor 2011 abge­schlossen wurden. Weiterhin können auch Kunden von Prepaid-Karten mit Daten­option an der Aktion teil­nehmen - ausge­nommen sind aller­dings Nutzer der Family Card Start.



Datenbonus in der MeinMagenta-App Datenbonus in der MeinMagenta-App

Um die 500 MB Daten­volumen nun zu akti­vieren, müssen sich Nutzer in der MeinMagenta-App mit ihren Telekom-Zugangs­daten einloggen. Auf der Start­seite unter dem Vertrag sollte der Button "Geschenk ansehen" auftau­chen, anschlie­ßend kann das Daten­volumen per "Geschenk einlösen" akti­viert werden und steht zur Verfü­gung. Eine Infor­mation zur Akti­vierung folgt eben­falls per SMS.

Das Daten­volumen kann bis zum Monats­ende versurft werden. Ab dem Zeit­punkt der Akti­vierung wird erst das Extra-Daten­volumen ange­zapft. Ist es verbraucht, bevor der Monat endet, surft der Privat­kunde mit seinem ursprüng­lichen inklu­dierten Daten­volumen weiter.

Unser Tipp: Wenn Sie das Daten­volumen in Anspruch nehmen möchten, warten Sie nicht zu lange. Je später Sie es akti­vieren, desto weniger Zeit bleibt ihnen, es bis zum Monats­ende zu verbrau­chen.

Wie Sie mobile Daten im euro­päischen Ausland sparen können, lesen Sie in einem ausführ­lichen Ratgeber.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)