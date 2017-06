Aktion: 10 GB LTE im Telekom-Netz & EU-Roaming für 14,99 Euro

Der Spezial-Deal: 10 GB Daten für knapp 15 Euro Es geht dem Quartalsende entgegen. Mobilfunk-Insider wissen: Jetzt kommen die besonders guten Mobilfunk-Angebote auf den Markt, weil die Netzbetreiber möglichst noch ihre Quartalsvorgaben für die Bilanzzahlen erreichen wollen. Oft kommen die Angebote aber nicht direkt von den Netzbetreibern, sondern von den Händlern. So auch in diesem Fall, bei dem es einen reinen Datentarif mit 10 GB monatlichem Datenvolumen im Netz der Telekom gibt - samt LTE.

Der Händler modeo hat das Angebot heute auf den Markt gebracht. Wie lange es gilt, ist unklar. Vermarktet wird ein Vertrag des Providers mobilcom-debitel. mobilcom-debitel ist seit vielen Jahren dafür bekannt, immer wieder attraktive Daten-Angebote auf den Markt zu bringen. In diesem Fall gibt es den 10-GB-Tarif für rechnerisch 14,99 Euro monatlich. Möglich wird das durch eine direkte Gutschrift auf der monatlichen Rechnung, der Kunde ist also nicht von der Solvenz des Händlers bei einem Auszahlungsmodell abhängig. Allerdings: Nach zwei Jahren entfällt die Gutschrift und die monatlichen Kosten steigen auf 29,99 Euro. Eine Kündigung ist also ratsam. Die Mindestlaufzeit beträgt zwei Jahre.

Bemerkenswert: Es gibt bei diesem Tarif keine Roaming-Sperre. Der Kunde kann die 10 GB also auch im EU-Ausland nutzen. Innerhalb Deutschland ist neben LTE auch UMTS und natürlich das für Daten nicht wirklich interessante GSM-Netz freigeschaltet. Im LTE-Netz erreicht der Tarif einen Downstream von bis zu 150 MBit/s. Die Anschlussgebühr von knapp 40 Euro entfällt durch den Versand einer SMS nach einem auf der Händlerwebseite beschriebenen Verfahren.

Alternativ: 4 GB für 9,99 Euro

Wem 10 GB oder knapp 15 Euro monatlich zu viel sind, für den gibt es alternativ auch einen Tarif mit nur 4 GB monatlichem Datentraffic. Der monatlich zu zahlende Preis liegt in diesem Fall bei 9,99 Euro.

Telefonieren ist mit beiden Verträgen nicht möglich, es ist aber das Ausweichen auf VoIP- oder Messenger-Dienste möglich. SMS kosten 19 Cent pro 160 Zeichen. Erfahrungsgemäß wird es diese Tarife in Kürze auch noch bei weiteren Händlern geben. Deren Links ergänzen wir dann an dieser Stelle.

LTE: So schnell surfen Sie in deutschen Netzen

Mit 150 MBit/s ist die Spitze in den deutschen Mobilfunknetzen bei weitem nicht erreicht. Je nach Netzbetreiber stehen über LTE in Deutschland zwischen 225 und 500 MBit/s im Downstream zur Verfügung.