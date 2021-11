Telekom: So läuft der Netzausbau in der U-/S-Bahn Stuttgart

Telekom äußert sich zum Netzausbau in Stuttgarts Untergrund

Bild: dpa In schwie­rigen Berei­chen wie U- und S-Bahn-Tunneln bauen die drei Netz­betreiber die LTE- und 5G-Netze meist gemeinsam aus. Beispiel Stutt­gart: Hier musste teltarif.de noch 2019 über eine teils unter­irdisch schlechte Mobil­funk­ver­sor­gung berichten.

Anfang 2020 gab es dann erste Fort­schritte durch die Akti­vie­rung von LTE 2100 durch den Projekt­führer Voda­fone. Doch noch immer ist LTE offenbar nicht an allen unter­irdi­schen Stationen ange­kommen.

Ende September schrieb uns ein teltarif.de-Leser, der Kunde bei der Telekom ist:

Der Leser verweist in seiner Zuschrift auf Einträge im Telekom-Hilft-Forum zur Strecke Haupt­bahnhof-Univer­sität sowie zu Problemen nach der UMTS-Abschal­tung . Dort wird auch auf einen Artikel der Stutt­garter Nach­richten verwiesen, der das Thema aufgreift.

Als wir die Telekom mit der Situa­tion konfron­tierten, dauerte es einige Zeit, bis man uns eine fach­liche Antwort hierzu liefern konnte. Diese fiel dann aber erfreu­lich ausführ­lich aus:

Das Projekt der Mobil­funk­ver­sor­gung in U/S-Bahn für Stutt­gart insge­samt ist ein Gemein­schafts­pro­jekt der drei Netz­betreiber, Voda­fone, Telefónica und Deut­sche Telekom. Ziel ist es, perspek­tivisch eine in allen Netzen gleich­wer­tige Mobil­funk­ver­sor­gung an sämt­lichen Halte­stellen und Stre­cken sicher­zustellen. Die Feder­füh­rung liegt in diesem Fall bei Voda­fone. Das heißt Planung und Bau erfolgen durch Voda­fone. Die Telekom darf die Infra­struktur nach Inbe­trieb­nahme mit nutzen.

In der aktu­ellen Phase werden Stationen und Stre­cken­füh­rungen außer­halb der Innen­stadt hinsicht­lich ihres Opti­mie­rungs­poten­tials betrachtet. Als Beispiel ist dabei der Stre­cken­ver­lauf U4/U9 in Rich­tung Botnang zu anzu­führen. Im Anschluss werden dann die Neubau-Stre­cken­füh­rungen und Halte­stellen - welche im Zusam­men­hang mit dem Projekt S21 stehen - in die konkrete Planung/Umset­zung gehen.