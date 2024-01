teltarif hilft: Langer Ausfall nach Telekom-Leitungsschaden

Die Berichte von teltarif hilft haben mitunter den Neben­effekt, dass Leser sich und ihre Situa­tion in den geschil­derten Geschichten zumin­dest teil­weise wieder­erkennen. Telekom-Komplett­aus­fall seit Juni titelten wir im Oktober 2023 und berich­teten über einen Leitungsaus­fall beim Telekom-Anschluss eines Lesers.

"Mit großem Inter­esse habe ich Ihren Artikel [...] vom 09.10.23 gelesen. Dieser Artikel spie­gelt genau meine Geschichte mit der Telekom", schrieb uns dann eine weitere Leserin Anfang November und berich­tete von ihrem Problem.

Seit Monaten keine Leitungs-Repa­ratur

Reparatur eines Telekom-Leitungsschadens dauerte lange

Bild: Telekom/Getty Images/iStockphoto Auch bei dieser Leserin zog sich die Sache schon seit einigen Monaten hin. Gegen­über unserer Redak­tion berich­tete sie:

Nach einem nächt­lichen Gewitter habe ich seit 23. Juli einen Komplett­aus­fall mit dem Internet und Fest­netz­telefon. Zuerst dachte ich, dass mein Router den Geist aufgeben hat und kaufte mir dann einen neuen Router; als dieser auch nicht funk­tio­nierte, meldete ich am 4. August die Störung bei der Telekom. Danach wurde ein Tech­niker beauf­tragt, der auch nach zwei­maliger Termin­ver­schie­bung bei uns auftauchte und die Tele­fon­dose auswech­selte. Als dann immer noch nichts ging, sagte er, er müsse die Störung einem "Exper­ten­team" weiter­leiten. Seither bekomme ich 14-tägig eine neue SMS von der Telekom mit dem Inhalt: "Bitte haben Sie weiterhin Geduld, wir arbeiten weiterhin an einer Lösung". Jetzt haben wir November und nichts passiert seitens der Telekom, dies ist über­haupt nicht kunden­freund­lich.

Endlich bewegt sich was seitens Telekom. Gestern waren Mitar­beiter hier und haben alles vermessen, ohne Erfolg. Heute kamen wieder zwei Mitar­beiter zum Vermessen, und konnten dann das defekte Kabel analy­sieren. Des Weiteren ruft mich die Dame von Telekom immer an und hält mich auf dem Laufenden. Bin mal gespannt, wie es weiter­geht. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe.

Mehr­fache Tief­bau­arbeiten zur Behe­bung

Nachdem wir die Daten und die Problem­beschrei­bung der Kundin an die Telekom weiter­geleitet hatten, kam plötz­lich Bewe­gung in die Sache. In einer SMS an die Kundin berich­tete die Telekom explizit von der Kontakt­auf­nahme durch teltarif.de. Schon zwei Tage später berich­tete uns die Leserin:

In der letzten Novem­ber­woche gab es dann eine weitere Beschrei­bung des Problems, wie uns die Leserin mitteilen konnte:

Ein kleines Update seitens Telekom: Gestern bekam ich einen Anruf von [...] von der Telekom. Anschei­nend haben sie jetzt das defekte Kabel orten können, es ist unter einem Privat­grund­stück unter einem "Gewächs­haus". Ist dies glaub­würdig? Oder sind das nur Ausreden? Es wird jetzt über­prüft oder entspre­chend verhan­delt, inwie­fern Telekom tätig werden kann.

Hier ein kleines Update zu Störung. Seit 20. Dezember haben wir provi­sorisch wieder Fest­netz­telefon und Internet. Die Tief­bau­arbeiten sollen Ende Januar weiter gehen. Des Weiteren habe ich eine Gutschrift von Telekom erhalten.

