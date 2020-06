Telekom: Apple-Geräte für Businesskunden als Leasing

Die Deut­sche Telekom möchte mit einem neuen Leasing-Angebot für Apple-Produkte Unter­nehmen eine erschwing­liche Lösung für Mobil­ge­räte offe­rieren. In Part­ner­schaft mit Apple Finan­cial Services können Firmen und Frei­be­rufler über diesen Weg Produkte wie das iPhone SE (2020) oder das MacBook Pro per Raten­zah­lung beziehen. Ein Rest­wert­ri­siko besteht für den Kunden nicht, da die Telekom zum Vertrags­ende hin das Smart­phone, Tablet oder Note­book durch ein neueres Modell ersetzt. Je nach Endgerät wird das Leasing mit einem Mobil­funk­ver­trag gebün­delt.

Telekom mit neuem Busi­ness­an­gebot für Geschäfts­kunden

Die Telekom offeriert ein Leasing-Angebot für Apple-Geräte

Deutsche Telekom In der Krisen­zeit müssen Konzerne und Selbst­stän­dige oftmals mit ihren Finanzen haus­halten und erör­tern Möglich­keiten für Einspa­rungs­maß­nahmen. Die Deut­sche Telekom bewirbt in ihrer Pres­se­mit­tei­lung das neue Leasing-Angebot für mobile Endge­räte als ein Mittel zur Kosten­re­du­zie­rung. Mobil­funk­ver­träge der Gattung Busi­ness Mobil werden hier mit einer Raten­zah­lung für Smart­phones, Tablets oder Note­books aus dem Hause Apple gebün­delt. Nach dem Vertrags­ende müssen Sie sich nicht mit dem Wert­ver­lust des Produktes abfinden, sondern erhalten das zu diesem Zeit­punkt aktu­ellste Modell.

Zum Start des Services listet die Ange­bots­seite das iPhone SE (2020), das iPad 10,2“, das MacBook Air und das MacBook Pro. Abseits davon lässt sich eine Anfrage nach weiteren Handys, Flach­rech­nern oder trag­baren Compu­tern aus dem Hause Apple und entspre­chenden Kondi­tionen stellen. Je nach gewähltem Gerät vari­iert der Leasing-Zeit­raum zwischen 24 und 36 Monaten. Auf Wunsch erfolgt die Zahlung auch quar­tals­weise. So können Kunden etwa entscheiden, ob sie pro Monat eine Rate in Höhe von 11,99 Euro oder nach drei Monaten einen Betrag in Höhe von 35,99 Euro für ein iPad 10,2“ tilgen.

Telekom-Apple-Leasing: Beispiel anhand von iPhone SE

iPhone SE (2020) als Leasing-Angebot

Deutsche Telekom Das dies­jäh­rige iPhone SE schlägt in der 128-GB-Fassung momentan mit rund 529 Euro zu Buche. Bei einem Leasing über die Deut­sche Telekom fallen 4,50 Euro pro Monat für zwei Jahre an, was letzt­end­lich in 108 Euro resul­tiert. Zusätz­lich wird ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 25,17 Euro (netto) erhoben. Diese Rech­nung versteht sich in Kombi­na­tion mit dem Kontrakt Busi­ness Mobil M mit Smart­phone. Der Tarif beinhaltet All-Net-Flat­rates für Tele­fonie und SMS in alle deut­schen Netze sowie 12 GB Daten­vo­lumen.

Mit monat­lich 52,90 Euro ist der Tarif als Leasing-Vari­ante aber teurer als bei der regu­lären Bestel­lung. In letzt­ge­nanntem Fall müssen Sie drei Monate keine Grund­ge­bühr und anschlie­ßend 47,61 Euro bezahlen.

Apple hat die virtu­elle Entwick­ler­kon­fe­renz WWDC 2020 unter anderem dafür genutzt, um zu verkünden, dass der Konzern statt Prozes­soren von Intel künftig eigene Chips in Macs verbauen will.