In mehreren Tests schnitt der Kunden­ser­vice der Deut­schen Telekom in den vergan­genen Wochen sehr gut ab. Aber auch Mitbe­werber wie o2, Voda­fone und 1&1 konnten über­zeugen.

Wenn beim Fest­netz- oder Mobil­funk­anschluss alles wie erhofft funk­tio­niert, wird kaum ein Kunde die Hotline des Provi­ders benö­tigen. Was aber passiert, wenn neue Optionen gebucht werden sollen oder sogar eine Störung vorliegt? In solchen Fällen kommt es darauf an, dass die Tele­fon­gesell­schaft für den Kunden erreichbar ist und sich um das Anliegen kümmert.

Die Deut­sche Telekom bilan­ziert Test­ergeb­nisse, die in den vergan­genen Wochen veröf­fent­licht wurden. Demnach ist der in Bonn ansäs­sige Konzern "gleich dreimal für den besten Kunden­ser­vice der gesamten Branche ausge­zeichnet worden", wie Ferri Abol­hassan, Sales- und Service-Chef der Telekom, nicht ohne Stolz betont.

Fest­netz-Hotlines im Test

Telekom-Sales- und Service-Chef Ferri Abolhassan

Foto: Deutsche Telekom Wie es weiter heißt, hat die Fach­zeit­schrift connect Fest­netz-Hotlines in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz auspro­biert. Die Tests erfolgten demnach über mehrere Wochen auf Rufnum­mern, die für Bestands­kunden gedacht sind. Als einziger Dienst­leister aber die Telekom gleich in drei Diszi­plinen die Note "über­ragend" erhalten. Freund­lich­keit und Kompe­tenz der Mitar­beiter wurden demnach mit "sehr gut" beur­teilt.

Die Telefónica-Hotline lag im connect-Test auf Platz 2 - unter anderem, weil die Fach­kom­petenz der Kunden­betreuer steige. Dafür sei die Warte­zeit bei Anrufen verbes­serungs­würdig. Die Voda­fone-Hotline sei hingegen "über­ragend" erreichbar, während 1&1 ein gutes Bera­ter­team attes­tiert wurde.

Die MeinMagenta App über­zeugte den Angaben zufolge einem connect-Test, bei dem es um die Service-Apps der Tele­fon­gesell­schaften ging. Die Telekom als Gesamt­sieger verfüge "über eine über­ragend leis­tungs­fähige App", so das Ergebnis. Nicht berück­sich­tigt wurde offenbar, dass die MeinMagenta App für Geschäfts­kunden nach wie vor nicht in vollem Umfang genutzt werden kann.

Chip-Test: Digi­tale Service-Ange­bote im Blick

Die Zeit­schrift Chip hatte sich die digi­talen Service-Ange­bote der Mobil­funk-, Fest­netz-, TV-Strea­ming- und Hosting-Anbieter ange­sehen. Im Fokus der Unter­suchung standen die wesent­lichen digi­talen Kunden-Kontakt­wege wie die Webseite inklu­sive Hotline und Chat­angebot, die Social-Media-Kanäle und die Service-Apps der Anbieter.

Bei den Hosting-Anbie­tern liegt die Telekom auf Rang 1, gefolgt von check­domain und Mitt­wald. Bei den Mobil­funk­anbie­tern hat die Telekom eben­falls die Nase vorn. Mit cong­star liegt eine Telekom-Tochter auf Rang 2, gefolgt von 1&1, das vom Provider zum Netz­betreiber aufsteigen will. In der Kate­gorie DSL/Fest­netz liegt die Telekom knapp hinter der eigenen Tochter cong­star. Platz 3 belegt 1&1. In der Sparte der TV- und VoD-Anbieter liegt Voda­fone mit GigaTV vor dem Telekom-Angebot MagentaTV. Den dritten Platz nimmt Zattoo ein.

Wie berichtet arbeitet die Telekom derzeit an einer Weiter­ent­wick­lung von MagentaTV.