Telekom: Kundenservice jetzt auch per WhatsApp

Die Deut­sche Telekom bietet ihren Kunden­ser­vice jetzt auch per Handy-Chat an. Zu diesem Zweck hat der Konzern einen WhatsApp-Account einge­richtet, wie die Telekom in einem per E-Mail verschickten News­letter infor­miert. Auch auf der Webseite gibt es Infor­mationen zum Hotline-Chat über den beliebten Smart­phone-Messenger - inklu­sive Link, der bei Bedarf direkt zu WhatsApp weiter­leitet.

Der neue Telekom-Service via Messenger ist unter der Rufnummer +49 151 42227878 zu errei­chen. Der Netz­betreiber empfiehlt, die Tele­fon­nummer im Adress­buch des Smart­phones zu spei­chern. Dann taucht die Messenger-Hotline auto­matisch als WhatsApp-Kontakt auf. Gedacht ist das Angebot für Kunden, die den Netz­betreiber jeder­zeit und orts­unge­bunden errei­chen wollen. Telekom-Hotline per WhatsApp

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de "Durch den Chat können Sie zeit­ver­setzt mit uns kommu­nizieren, ohne jedes Mal von vorne anzu­fangen", so die Telekom. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn der Kunde ein Problem hat, das es erfor­dert, mehr­fach mit der Hotline in Kontakt zu treten. "Setzen Sie Ihre Unter­hal­tung einfach dort fort, wo Sie zuletzt aufge­hört haben", beschreibt der Netz­betreiber den neuen Service.

WhatsApp Hotline täglich besetzt

Die Messenger-basierte Hotline der Deut­schen Telekom ist werk­tags von 7 bis 21 Uhr sowie sams­tags und sonn­tags von 10 bis 18 Uhr besetzt. Erreichbar ist der Chat auch außer­halb dieser Zeiten. Wenn kein "mensch­licher" Mitar­beiter verfügbar ist, soll "Frag Magenta", ein digi­taler Assis­tent, aushelfen. Das wird vermut­lich nur für Stan­dard-Anfragen klappen.

Die Telekom will über den WhatsApp-Chat - genauso wie über die anderen Kanäle der Kunden­betreuung - alle Fragen und Anliegen lösen. Wird das über den Messenger kommu­nizierte Problem kompli­zierter, wird der "Fall" vom Service-Team des in Bonn ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns über­nommen.

Eine Einschät­zung von Markus Weidner

Der WhatsApp-Chat ist eine sinn­volle Ergän­zung zu den herkömm­lichen Hotline-Kontakt­mög­lich­keiten wie Anruf oder Text­mit­tei­lung per Online-Formular. Da WhatsApp der mit Abstand meist­genutzte Messenger ist, lag es nahe, das Angebot auf dieser Platt­form zu starten. Perspek­tivisch wäre es frei­lich wünschens­wert, wenn der Service auch über Signal, Tele­gram oder Threema erreichbar wäre.

