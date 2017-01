Telekom-Chef van Damme: "Wir haben das ein oder andere zu reparieren"

Telekom-Chef Niek Jan von Damme Die Telekom wird in den kommenden Wochen und Monaten zunehmend auf Kooperationen mit anderen Netz­betreibern setzen. Im Gespräch mit teltarif.de räumte Telekom-Deutschland-Chef schon Mitte Dezember ein, dass bei der Telekom ein Umdenken bei der Telekom einsetze. Erstes nach Außen sichtbares Zeichen dafür war die Ver­pflichtung des ehemaligen Versatel-Chefs Johannes Pruchnow als neuen Vor­stands­beauftragten für Breitband­kommunikation. "Es ist richtig, dass wir in den vergangenen Jahren Wholesale eher als eine Aufgabe gesehen haben, zu der wir verpflichtet waren", so van Damme im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kooperationen habe man früher selten gesehen, in den vergangenen Jahren habe sich das aber an vielen Stellen schon geändert. Es haben sich aber Voraussetzungen geändert: Nicht mehr die Telekom, sondern auch die Wettbewerber bauen Netze auf Glasfaser-Basis aus und "wir möchten unseren Kunden auch die Möglichkeit bieten, diese schnellen Leitungen zu buchen." Auch hätten die Netzbetreiber ein Interesse, ihre Netze besser auszulasten. van Damme betone, dass das nicht das Ende des Infra­struktur­wettbewerbs sei. Es sei "Infra­struktur­wettbewerb gewünscht und dafür stehen wir". Die Kooperationen seien zusätzlich dazu zu verstehen und sollen relativ breit aufgestellt sein. "Das muss nicht beim Thema Wholebuy bleiben."

"Johannes Pruchnow ist jemand, der beide Seiten gut versteht"

In der Vergangenheit sind Wettbewerber und die Telekom immer wieder öffentlich oder hinter den Kulissen aneinander geraten. Dabei ging es um den Vorwurf des Überbaus von Glasfaser-Infrastruktur durch kupferbasiertes VDSL oder das Ändern der Ausbaupläne in einer Region, sobald sich ein Wettbewerber für einen Ausbau entschieden hat. Dass in der Vergangenheit nicht immer alles glücklich gelaufen ist, sieht auch der Chef der Telekom Deutschland so: "Wir haben sicherlich an der ein oder anderen Stelle etwas zu reparieren." Er setzt hier aber große Hoffnungen auf Pruchnow. "Ich denke, dass wir mit Johannes Pruchnow jemanden gewonnen haben, der beide Seiten gut versteht." Erste Gesprächsangebote gäbe es schon.

Nach Informationen von teltarif.de wird die Telekom am Montag die erste größer angelegte Kooperation mit dem Netzbetreiber innogy bekannt geben. Darüber hinaus hat teltarif.de erfahren, dass die Telekom auch in Verhandlungen mit EWE Tel ist und ein Kooperationsvertrag hier kurz vor der Unterschrift steht.

Das vollständige Exklusiv-Interview mit Telekom-Deutschland-Chef Niek Jan von Damme lesen Sie am kommenden Montag, 23. Januar, auf teltarif.de.