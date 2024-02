Telekom und Qualcomm: KI-Smartphone ohne Apps

Haben Smart­phone-Apps demnächst ausge­dient? Die Telekom wird zum MWC 2024 ein KI-Phone mitbringen, das angeb­lich ohne Anwen­dungen funk­tio­niert. Statt­dessen kümmert sich eine Künst­liche Intel­ligenz um alle Belange des Nutzers. Mit diesem Konzept will der Netz­betreiber errei­chen, dass der User sich auf seine Wünsche konzen­triert und sich nicht darum kümmern muss, wie er diese erfüllt bekommt.

Ein Hantieren mit einem halben Dutzend Apps um eine Reise zu planen soll somit obsolet werden. Für die Umset­zung koope­riert die Telekom mit Qual­comm und Brain.ai.

KI-Phone der Telekom kommt ohne Apps aus

Das KI-Phone der Telekom

Bild: Deutsche Telekom

Künst­liche Intel­ligenz wie Open AI ChatGPT, Micro­soft Copilot, Google Gemini oder Samsung Galaxy AI ist ein großer Bran­chen­trend. Die Deut­sche Telekom will eben­falls in diesem Bereich mitmi­schen. In einer neuen Pres­semit­tei­lung stellt der Anbieter sein KI-Phone vor. Dabei handelt es sich um das T Phone mit modi­fizierter Soft­ware. Die Firma beschreibt seinen Ansatz einer App-freien Erfah­rung als eine Art Concierge. Jener soll fast alle Anfragen des Nutzers bear­beiten können. Unter anderem kümmert sich der digi­tale Portier um Reise­pla­nung, Einkauf, Video­erstel­lung oder Foto­bear­bei­tung.

Die schlaue Soft­ware des KI-Phone über­nimmt also zahl­reiche Aufgaben, für die ansonsten eine dedi­zierte App notwendig wäre. Laut Telekom erfolgt die Bedie­nung mühelos und intuitiv per Sprach- oder Text­ein­gabe. Als Basis dient die gene­rative KI Natural AI der Firma Brain.ai. Jon Abra­hamson, Chief Product & Digital Officer des Netz­betrei­bers, sieht die Künst­liche Intel­ligenz und die großen Sprach­modelle (Large Language Models, LLM) bald als festen Bestand­teil von Mobil­geräten. "Unsere Vision ist ein magenta Concierge für ein App-freies Smart­phone", erklärt die Führungs­kraft.

Inter­essenten können sich auf dem MWC selbst über­zeugen

Zwischen dem 26. Und 29. Februar 2024 auf dem Mobile World Congress in Barce­lona werden sich Anwender das KI-Phone des Tele­kom­muni­kati­ons­unter­neh­mens ansehen können. Es besitzt eine App-freie Benut­zer­ober­fläche. Gänz­lich ohne Apps scheint es aber doch nicht zu funk­tio­nieren. So führt der Anbieter aus, dass die KI "je nach Kontext eigen­ständig die passenden Anwen­dungen" auswählt. Dabei befindet sich die Künst­liche Intel­ligenz in der Cloud, was die Kosten für Smart­phones niedrig halten soll. Im Umkehr­schluss demons­triert die Telekom aber auch eine Vari­ante des KI-Phone mit Snap­dragon 8 Gen 3, welche den Groß­teil selbst berechnet.

