Deutsche Telekom: Darum ist keine Preiserhöhung geplant

Die Deut­sche Telekom wird vorerst keine Preise erhöhen. Das sagte der Chef des Unter­neh­mens, Tim Höttges, am Donnerstag im Rahmen der Bekannt­gabe der Quar­tals­zahlen des Unter­neh­mens. Dabei räumte Höttges ein, dass sein Konzern eigent­lich die in den vergan­genen Monaten gestie­genen Kosten an die Kunden weiter­gegeben müsse. So seien beispiels­weise Energie und Personal teurer geworden.

Kunden müssen dennoch vorerst nicht damit rechnen, dass die Telekom Tarife zuun­gunsten der Nutzer ändert. So zitiert inside digital Tim Höttges mit den Worten: "Wir sind nicht in der Lage, aufgrund der extrem hohen Wett­bewerbs­inten­sität, auch befeuert durch die virtu­ellen Netz­betreiber oder durch die Dritt­nutzer auf unseren Netzen, die Preise an die Kunden weiter­zugeben."

Die Telekom setze auf Kunden­zufrie­den­heit und wolle Bestands­kunden halten. Bei Preis­erhö­hungen wäre hingegen zu befürchten, dass sich einige Nutzer auf dem Markt nach güns­tigeren Alter­nativen umsehen. Diese Erfah­rung musste beispiels­weise Voda­fone machen, das auch Bestands­kunden höhere Kosten für DSL- und Kabel­anschlüsse ange­kün­digt hat. Abzu­warten bleibt die Entwick­lung bei Telefónica, wo zwar Bestands­kunden ihre Kondi­tionen vorerst behalten, Neukunden aber zum Teil deut­lich tiefer in die Tasche greifen müssen. Telekom-Chef Tim Höttges will keine Preise erhöhen

Foto: dpa

Kunden über­tragen 12 GB Daten­volumen pro Monat

Wie die Telekom weiter mitteilte, wird der mobile Internet-Zugang von den Kunden immer inten­siver genutzt. So stieg der Daten­ver­kehr pro Nutzer und Monat vom zweiten Quartal 2022 zum zweiten Quartal 2023 um 51 Prozent. Hat jeder Vertrags­kunde der Telekom vor einem Jahr monat­lich durch­schnitt­lich 8 GB Daten über­tragen, sind es jetzt schon 12 GB.

Für den Konzern bedeutet diese Entwick­lung, dass weiter in den Netz­ausbau inves­tiert werden muss, um zu gewähr­leisten, dass Kunden stets einen perfor­manten Internet-Zugang über LTE und 5G zur Verfü­gung haben. Dabei sieht Telekom-Chef Höttges die Rahmen­bedin­gungen für Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerne in Deutsch­land kritisch. Er warnte die Politik davor, die für die Digi­tali­sie­rung drin­gend benö­tigten Inves­titionen mit - aus Telekom-Sicht - falschen Regeln abzu­würgen.

"Sollten sich die Rahmen­bedin­gungen nicht ändern, sehen wir uns gezwungen, unsere Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA zu nutzen", so der Vorstands­vor­sit­zende des Konzerns. In den USA sei der Umsatz pro Kunde in der Tele­kom­muni­kati­ons­branche drei Mal höher als hier­zulande. Nach Darstel­lung von Höttges lohnten sich Inves­titionen hier kaum, auch weil die Preise für Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leis­tungen niedrig seien.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, warum Telekom-Chef Höttges eine soge­nannte Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung ablehnt. 1 2