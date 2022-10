teltarif hilft: Kein DSL im Flüchtlingsheim - Telekom kassiert

Wer als Flücht­ling nach Deutsch­land kommt, wird oft für die ersten Wochen oder Monate in einem Flücht­lings­heim unter­gebracht. Für die Neuan­gekom­menen ist es in vielerlei Hinsicht wichtig, einen Inter­net­anschluss zu haben. Und das nicht nur für die Kommu­nika­tion mit Familie und Freunden zu Hause, sondern auch, um mit deut­schen Ämtern und Behörden kommu­nizieren zu können.

Gleich­zeitig kennt sich aber so gut wie kein Flücht­ling mit den Gepflo­gen­heiten hier­zulande aus: Wo bekomme ich einen Internet-Anschluss, welche Tech­niken und Tarife gibt es, was ist im Flücht­lings­heim über­haupt möglich? Oft sind es dann ehren­amt­liche oder profes­sio­nelle Helfer aus Deutsch­land, die wert­volle Hilfe leisten - im vorlie­genden Fall musste sich auch teltarif.de einschalten.

Telekom-DSL ins Flücht­lings­heim bestellt

Telekom-Mitarbeiter im Einsatz, um Flüchtlingen zu helfen

picture alliance/dpa Im Juni meldete sich ein teltarif.de-Leser bei uns, der als Helfer einen Asyl­bewerber unter­stützte. Der Asyl­bewerber spricht noch recht wenig Deutsch. Er wohnt in einem Wohn­heim der Arbei­ter­wohl­fahrt. Die Bewohner des Heims werden über haus­eigenes WLAN mit Internet versorgt. Bei dem Flücht­ling war das WLAN-Signal jedoch nicht sehr gut, sodass er sich selbst einen Internet-Zugang besorgen wollte. Die Telekom hat ihm dann einen Magenta Zuhause XL Vertrag verkauft und ihm am 13.03.2021 seine Bestel­lung bestä­tigt.

Am 23.03.2021 kam dann offenbar ein Tech­niker der Telekom im Flücht­lings­heim vorbei und wollte den Anschluss schalten. Nach Auskunft des Asyl­bewer­bers hat der Sicher­heits­dienst des Wohn­heims dem Tech­niker zu verstehen gegeben, dass in dem Wohn­heim keine privaten DSL-Anschlüsse gelegt werden können und dass er daher den Anschluss nicht schalten dürfe. Trotzdem kam am 26.03.2021 eine Bestä­tigung per E-Mail, dass der Auftrag ausge­führt und der Anschluss geschaltet worden sei. Der Flücht­ling hat damals leider nicht auf die Anschluss­bestä­tigung reagiert, sondern hat seit März 2021 den DSL-Anschluss bezahlt, und zwar 19,95 Euro monat­lich für die ersten sechs Monate und danach 54,95 Euro pro Monat abzüg­lich einer Gutschrift von 4,17 Euro pro Monat. Nutzen konnte er den Anschluss aller­dings zu keinem Zeit­punkt.

Deut­scher Helfer kontak­tiert Telekom

Am Freitag, 24.06.2022, hat der deut­sche Helfer im Beisein des Asyl­bewer­bers beim Kunden­ser­vice der Telekom ange­rufen, um den Fall zu schil­dern und nach einer Lösung zu suchen. Die Mitar­bei­terin der Telekom sei sehr freund­lich und hilf­reich gewesen und hat nach einigem Suchen in ihren Unter­lagen auch die Darstel­lung bestä­tigt, dass der Tech­niker der Telekom keinen Anschluss schalten durfte. Warum es aber trotzdem zu einer Anschluss­bestä­tigung kam, konnte sie nicht sagen. Nach Rück­sprache mit ihrem Vorge­setzten konnte sie eine Sonder­kün­digung zum 26.03.2022 (also rück­wir­kend für drei Monate) zusagen. Diese Sonder­kün­digung wurde mitt­ler­weile auch per E-Mail bestä­tigt.

Nach Meinung des deut­schen Helfers war das aber nicht ausrei­chend. Nachdem der Anschluss nicht gelegt werden konnte, war nach Auffas­sung des Helfers zu keinem Zeit­punkt ein gültiger Vertrag zustande gekommen. Die Mitar­bei­terin der Telekom argu­men­tierte dagegen, dass der Asyl­bewerber die Rech­nungen ja bezahlt habe und damit still­schwei­gend seine Zustim­mung zu dem Vertrag gegeben hätte. Das kommen­tierte der Helfer bei seiner Kontakt­auf­nahme mit unserer Redak­tion so:

Ich halte die Posi­tion der Telekom für inak­zep­tabel. Ein Vertrag, der nicht erfüllt werden kann, darf meiner Meinung nach auch nicht berechnet werden – egal wie lange man die unge­recht­fer­tigten Abbu­chungen duldet. Ganz beson­ders unan­genehm fällt hier auf, dass es sich um einen Mitbürger mit Migra­tions­hin­ter­grund und unzu­rei­chenden Sprach­kennt­nissen handelt. Hier wird die Unwis­sen­heit der Menschen ausge­nutzt.

Telekom erstattet den kompletten Betrag

Wir ließen uns alle Kunden­daten des Asyl­bewer­bers zusenden und kontak­tierten die Telekom. Daraufhin dauerte es nur einen Tag, bis die Telekom sich bei uns meldete und schrieb:

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich habe dazu mit unserem Kunden­ser­vice gespro­chen, denke da wird sich eine gute Lösung finden. Wir nehmen mit dem Kunden Kontakt auf.

Die Telekom hat sich bereits bei Herrn [Name des Asyl­bewer­bers] gemeldet und eine Gutschrift in Höhe von 415,89 Euro zuge­sagt. Damit ist der Fall aus meiner Sicht erle­digt. Ich bin sehr über­rascht, wie schnell und reibungslos das geklappt hat. Vielen Dank für Ihre Unter­stüt­zung in der Ange­legen­heit.

