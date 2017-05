Telekom startet 500-MBit/s-Tarif per Kabel

Auch die Telekom hat offenbar erkannt, dass es für schnelle Anschlüsse in Deutschland einen Markt gibt. Per Kabel bietet sie nun bis zu 500 MBit/s an - allerdings nur dort, wo sie das TV-Kabelnetz versorgt.

Die Telekom will Vodafone zuvor kommen: Im eigenen Kabelnetz bietet der Netzbetreiber ab sofort Anschlüsse mit bis zu 500 MBit/s an. Das ist derzeit der schnellste Anschluss, den die Telekom für Privatkunden im Angebot hat, sieht man von Pilotprojekten wie der Glasfaser-Kooperation mit dem Energiedienstleister eins in Chemnitz ab. Selbst bei echten FTTH-Leitungen bietet die Telekom derzeit nur 200 MBit/s an. Vodafone hatte angekündigt, in seinem von Kabel Deutschland übernommenen Netz ebenfalls 500 MBit/s anbieten zu wollen. Interessant ist das neue Angebot auch unter dem Aspekt, das im März der Telekom-Regulierungschef Wolfgang Kopf noch sagte, "100 MBit/s reicht für die breite Masse aus".

Mieter, deren Hausverwaltung oder Wohnungswirtschaft sich für das Kabelsignal der Telekom entschieden haben, können das schnelle Internet ab sofort buchen. Der neue Tarif Zuhause Kabel Surfen und Telefonieren XXL bietet neben der Download-Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s auch Upload-Raten von 25 MBit/s. Ein höherer Upstream ist bei Kabelanschlüssen aus technischen Gründen schwierig.

Nutzer zahlen für das Angebot monatlich 69,95 Euro mit Mindestvertragslaufzeit, ansonsten liegen die Kosten bei monatlich 74,95 Euro. Für den 500 MBit/s Zuhause Kabel-Anschluss steht dem Kunden ein Kabelmodem mit WLAN und vier Ethernet-Anschlüssen für Kabelverbindungen zur Auswahl, das er bei der Telekom entweder mieten oder kaufen kann. Der Tarif beinhaltet auch eine Festnetzflatrate. Ins deutsche Telekom-Netz kosten Gespräche 9 Cent, in die anderen Mobilfunknetze teure 22 Cent pro Minute. Die Bereitstellung des Anschlusses kostet je nach Variante einmalig zwischen 9,95 Euro und 59,95 Euro.

Im Kabelbereich kooperiert die Telekom mit verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften. Als Beispiele nennt die Telekom die Frankfurter Wohnungs-Genossenschaft, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Flüwo Bauen Wohnen eG, Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG oder den Bauverein Hilden.

Auch Kabelfernsehen von der Telekom

Der Telekom-Kabelanschluss bietet jetzt 500 MBit/s Unabhängig vom schnellen Internet beinhaltet das Kabel-TV der Telekom derzeit mehr als 240 freie analoge und digitale Fernseh- und Radiosender, davon derzeit 30 in HD-Qualität. Zudem sind mehr als 35 Fremdsprachenprogramme inklusive. Für den Empfang des Free-TV-Portfolios benötigen die Nutzer keine zusätzlichen Endgeräte. Außerdem bietet Zuhause Kabel Fernsehen ein eigenes Pay-TV Portfolio mit verschiedenen deutsch- und fremdsprachigen Paketen an.

Glasfaser bietet zukünftig noch höhere Geschwindigkeiten

Im Rahmen der Signalumstellung bindet das Competence Center Wohnungswirtschaft der Telekom die Liegenschaften seiner Kunden grundsätzlich auch an das Glasfasernetz der Telekom an. Bei Bestandsbauten werden die Leitungen dabei in der Regel bis zum Übergabepunkt im Keller verlegt (Fiber-to-the-Distribution Point, FTTDP). Von dort aus fließen die Daten dann über herkömmliche Koaxialkabel. Bei Neubauprojekten verlegt die Telekom die Glasfaser teilweise auch direkt bis in die Wohnung (Fiber-to-the-Home, FTTH). Dies ermöglicht noch weitaus höhere Übertragungsraten.

Einen Überblick aktueller Ausbaupläne der Telekom für VDSL und Glasfaser haben wir erst heute veröffentlicht.