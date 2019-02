Telekom: Angebot für bisherige Magine-TV-Kunden

Angebot der Telekom für MagineTV-Kunden Zunächst war es Zattoo, dann waipu.tv. Jetzt hat auch die Telekom ein attrak­tives Paket für bishe­rige Nutzer von Magine TV geschnürt. Wie berichtet stellt der Anbieter seinen B2C-Dienst Ende Februar ein. Betroffen sind rund 150.000 Nutzer, die sich Alter­na­tiven suchen müssen.

Für 7,95 Euro im Monat bietet Magen­taTV dem Zuschauer 75 Sender, davon 45 in HDTV, den Zugang zum On-Demand-Portal "Mega­thek" sowie 24 Stunden Aufnah­me­spei­cher inklu­sive Down­load-Funk­tion. Magen­taTV kann inzwi­schen von allen Fern­seh­zu­schauern gebucht werden und im Vergleich zum IPTV-Angebot Magen­taTV Zuhause auch mit Inter­net­zu­gängen von Dritt­an­bie­tern verwendet werden.

Beson­der­heit ist vor allem die Mega­thek. Über die Online-Video­thek, die man bei den Konkur­renten in dieser Form nicht findet, bietet die Telekom Filme, Serien und sons­tigen Content von Sendern wie ARD, ZDF oder Fox sowie Eigen­pro­duk­tionen wie "Deutsch Les Landes" an. Zusatz­kosten fallen für Kunden nicht an.

Für bishe­rige Magine TV-Kunden bietet die Telekom einen Gratis-Test­monat an. Wer bis 28. Februar das Angebot bucht, erhält zusätz­lich einen 5-Euro-Gutschein für die Buchung eines Block­bus­ters bei Video­load. Für die OTT-Vari­ante von Magenta TV ist kein Receiver nötig, sie kann per Smart­phone, Tablet, am PC oder auf dem großen Fern­seher genutzt werden und ist laut Telekom jeder­zeit online kündbar.

Die Telekom hat sich zudem zwei weitere euro­päi­sche Top-Serien gesi­chert. Die Schweizer Serie "Banking District" und das spani­sche Mafia­drama "Gigantes" werden ab dem heutigen 7. Februar exklusiv auf Magen­taTV zu sehen sein. Sie sind für alle Magen­taTV-Kunden kostenlos.

In Zukunft sollen sich noch mehr Serien aus euro­päi­scher Produk­tion im Programm finden. Die Telekom hat dazu einen mehr­jäh­rigen Koope­ra­ti­ons­ver­trag mit Beta Film geschlossen, einer der inter­na­tional führenden Welt­ver­triebe und Produ­zent von TV- und Kino­pro­gramm. Durch die Koope­ra­tion sichert sich die Telekom den Zugang zu neuen Produk­tionen für Magen­taTV. Darunter "Cocaine Coast", "Il Caccia­tore – The Hunter" und "Waste­land".

