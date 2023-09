Telekom: Neues iPhone über VIP-Service "vorbestellen"

Der frühere iPhone-Reser­vie­rungs-Service der Telekom nennt sich jetzt VIP-Service und startet am 13. September.

Seit Jahren ist es gängige Praxis, dass die großen Mobil­funk-Provider schon ab etwa Mitte August Inter­essenten ermög­lichen, sich für das jeweils nächste iPhone-Modell vormerken zu lassen. Dieses Mal war es bislang sehr ruhig um die Premie­ren­tickets, Reser­vie­rungs-Services und Mailing-Listen rund um "Smart­phone-Neuheiten".

Jetzt, und somit kurz vor dem Special Event, auf dem Apple voraus­sicht­lich das iPhone 15 vorstellen wird, hat die Telekom doch noch einen solchen Service gestartet - aller­dings in einem neuen und klei­neren Rahmen als in der Vergan­gen­heit. Der Reser­vie­rungs-Service nennt sich jetzt VIP-Service.

Die neue Bezeich­nung ist nicht die einzige Ände­rung. So ist der Dienst nicht mehr promi­nent auf der Telekom-Webseite zu finden. Er richtet sich auch nicht mehr pauschal an alle Neu- und Bestands­kunden, die einen Telekom-Mobil­funk­ver­trag abschließen wollen oder verlän­gern können. Telekom kündigt iPhone-"VIP-Service" an

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de

Den VIP-Service gibt es nun bei Magenta Moments, zu finden in der MeinMagenta App. Magenta Moments ist das Bonus­pro­gramm für Bestands­kunden. Neue Inter­essenten sind demnach außen vor. Und auch für Bestands­kunden gibt es zwei Einschrän­kungen: Coupon-Codes für die Teil­nahme an der Aktion gibt es nur für verlän­gerungs­fähige Verträge. Zudem wird pro Kunde nur maximal ein Code ausge­geben.

Aktion startet am Mitt­woch

Die Telekom kündigt an, dass die Coupon-Codes über die App ab 13. September verfügbar sein. Wie bei den früheren Aktionen sollen Kunden von einer bevor­zugten Belie­ferung mit ihrem Wunsch-Smart­phone profi­tieren können. Damit startet die Aktion rund vier Wochen später als gewohnt, aber voraus­sicht­lich immer noch zwei Tage, bevor der Vorver­kauf der neuen iPhones offi­ziell beginnt.

Vorteil der Aktion in diesem Jahr: Wenn Apple morgen Abend die neuen iPhone-Modelle vorstellt, wissen die Kunden zum Start der Magenta-Moments-Aktion, ob sie sich tatsäch­lich für eines der neuen Smart­phones inter­essieren. Das in der Vergan­gen­heit übliche "pro forma" regis­trieren schon Wochen vor der Produkt­vor­stel­lung entfällt.

Wie die Telekom weiter mitteilte, gibt es Codes nur begrenzt. Sie gelten zudem nur, solange der Vorrat reicht. Das ist bei einem iPhone-Start ein dehn­barer Begriff, weil man im Vorfeld kaum abschätzen kann, wie viele Geräte es von welchem Modell mit welcher Spei­cher­größe und in welcher Farbe gibt.

Wie berichtet hat Apple Ende vergan­gener Woche eine neue iPhone-Firm­ware veröf­fent­licht.