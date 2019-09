Dabei: Telekom-Live-Ticker von der IFA 2019

Beim #Dabei Festival stellt die Telekom auf der IFA 2019 in Berlin ihre aktu­ellen Neuig­keiten vor. teltarif.de berichtet ausführ­lich von der Messe und beglei­tetet die Pres­sekon­ferenz hier im Live-Ticker.

Am morgigen Freitag startet die IFA 2019 in ihren ersten offi­ziellen Messetag. Ab 10 Uhr öffnet das Gelände für die Besu­cher. Entgegen der lang­jährigen Tradi­tion meldet sich die Deut­sche Telekom erst­malig schon einen Tag früher zu Wort, um Jour­nalisten am Donners­tagmittag auf ihrer IFA-Presse­konferenz direkt vom Messe­stand unter dem Berliner Funk­turm ihre Neuig­keiten vorzu­stellen.

In diesem Jahr feiert MagentaEINS seinen 5. Geburtstag, mit Span­nung werden neue Mobil­funk­tarife unter anderem für 5G erwartet. Wie geht es mit den StreamOn-Ange­boten weiter? Welche Möglich­keiten wird die Telekom ihren 5G-Kunden bieten? Welche Neuig­keiten gibt aus den anderen Berei­chen?

Die Telekom hat die dies­jährige Messe unter die Hash­tags #Dabei und #RoadToIFA gestellt. Der Messe-Stand in Halle 21 soll ein Festival für die Besu­cher und Mitar­beiter sein. teltarif.de begleitet die Pres­sekon­ferenz der Telekom heute mit einem Live-Ticker direkt von der Messe. Wir ordnen - anders als der offi­zielle Live­stream der Telekom von der Pres­sekon­ferenz - die Neuig­keiten der Telekom direkt ein und bewerten Sie für Sie.

Liveticker von der Telekom-PK auf der IFA 2019

