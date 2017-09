JetztMagenta: Telekom-Live-Ticker von der IFA 2017

Die Telekom stellt auf der IFA 2017 in Berlin ihre aktuellen Neuigkeiten vor. teltarif.de berichtet ausführlich von der Messe und begleitetet die Pressekonferenz hier im Live-Ticker.

Die IFA 2017 startet in ihren ersten Messetag. Ab 10 Uhr öffnet das Gelände für die Besucher. Traditionell nutzt die Deutsche Telekom die Zeit davor, um Journalisten auf einer Presse­konferenz vom Messestand unter dem Funkturm in Berlin ihre Neuigkeiten vorzustellen. In diesem Jahr erwarten wir zwar nicht den Big Bang wie das damals neue MagentaEINS vor drei Jahren, dafür aber zahlreiche Neuigkeiten aus den verschiedenen Bereichen.

Die Telekom hat die Messe unter das Motto #JetztMagenta gestellt. Doch was bedeutet das? Gibt es neue Mobilfunktarife der Telekom? Kommen Neuigkeiten zu Entertain? Welche Rolle spielt Smart Home auf dem Messestand der Telekom und kommt die nächste Generation von MagentaEINS? teltarif.de begleitet die Pressekonferenz der Telekom heute mit einem Live-Ticker direkt von der Messe. Wir ordnen - anders als der offizielle Livestream der Telekom von der Pressekonferenz - die Neuigkeiten der Telekom direkt ein und bewerten Sie für Sie.