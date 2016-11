Telekom Home Base 2.0 verfügbar & Aktionsangebote

Nutzer erhalten jetzt die zweite Generation der Home Base Bei der Telekom können Nutzer nun Smart-Home-Pakete mit der neuen Zentraleinheit Home Base 2.0 bestellen. Wir gehen darauf ein, welche Angebote es gibt und welche Neuerungen die zweite Generation mit sich bringt.

Im Vorfeld der IFA 2016 hatte die Telekom die neue Basisstation Home Base 2.0 fürs Smart Home angekündigt, nun ist die Box erhältlich. Interessenten können die Home Base 2.0 zusammen mit dem Paket Einsteiger Alarmsystem über die smarthome.de-Webseite bestellen. Neben der Home Base 2.0 sind zwei Tür-/Fenster­kontakte enthalten. Einmalig werden im Rahmen einer Aktion nur 10 Euro statt regulär 69,97 Euro für die Box fällig. Monatlich fällt eine Grundgebühr in Höhe von 9,95 Euro an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, wobei der Anwender den Vertrag spätestens einen Monat vor dem Ende des zweiten Vertragsjahres kündigen sollte, sofern er den Dienst nicht mehr nutzen möchte.

Alternativ zum Einsteiger Alarmsystem können sich Anwender für das Kamera Alarmsystem entscheiden. Im Lieferumfang sind dabei neben der Home Base 2.0 eine Innenkamera von D-Link und ein Tür-/Fensterkontakt enthalten. Einmalig werden dafür aktionsweise 99,99 statt regulären 189,97 Euro fällig. Die monatliche Grundgebühr beläuft sich dauerhaft auf 9,95 Euro. Unabhängig von der Wahl des Nutzers lässt sich die vorgestellte Smart-Home-Lösung modular erweitern. Die Ansteuerung der Funktionen erfolgt über die Handy-App Magenta SmartHome, die in Versionen für Android und iOS zum Download bereitsteht. Als Lieferzeit werden auf der Webseite bei beiden Varianten zwischen 8 und 10 Tagen genannt. Die Aktion ist bis zum 30. Dezember 2016 befristet und gilt nur für Neukunden des Magenta-SmartHome-Dienstes.

Neuerungen bei der Home Base 2.0 & Wechsel für Bestandskunden

Nun ist die Home Base 2.0 also verfügbar, doch welche neuen Funktionen hat die neue Basisstation an Bord? Die Home Base 2.0 müssen Anwender nicht mehr zwangsläufig per LAN-Kabel mit dem DSL-Router verbinden, stattdessen lässt sich das Gerät auch per WLAN mit dem Netz verbinden. Zudem werden nun die SmartHome-Protokolle HomeMatic, Homematic IP sowie ZigBee Pro unterstützt und die Box ist auf den Funkstandard DECT ULE vorbereitet. Wer zu einem späteren Zeitpunkt bestimmte Protokolle nachrüsten möchte, soll dazu per USB-Module die Möglichkeit erhalten. Entsprechende Funksticks können Nutzer in einen der zwei USB-Ports der neuen Home Base einstecken.

Wir wollten zudem wissen, ob auch bestehende Kunden mit der Vorgängerbox vom Release der Home Base 2.0 profitieren können: Wie uns ein Telekom-Sprecher im Vorfeld des Release mitteilte, sollen Magenta-SmartHome-Bestandskunden über ein "Upgrade Angebot" von der HomeBase 1.0 auf die 2.0er-Version wechseln können. Welcher Aufpreis dafür fällig wird, ist noch unklar, wie uns heute von dem Magenta-Konzern mitgeteilt wurde.

Weitere Eindrücke von der Home Base 2.0 können Sie in unserem IFA-Hands-On nachlesen.