Telekom Home Base 2.0 ausgepackt

Die Telekom hatte zur IFA 2016 mit der Home Base 2.0 von Qivicon die neue Smart-Home-Zentrale präsentiert. Nun ist in unserer Redaktion ein Test-Exemplar der Home Base 2.0 eingetroffen. In den nächsten Wochen werden wir diese ausführlich mit geeigneten Smart-Home-Produkten testen. Bis dahin geben wir Ihnen in diesem Unboxing einen ersten Vorgeschmack darauf, was den Nutzer erwartet.

Die Qivicon-Zentrale kommt in einem schlichten, weißen Karton mit Magenta-farbenen Seiten. Der Karton besteht aus einem Element und lässt sich einfach nach obenhin aufklappen. Auf der Innenseite im Deckel begrüßt den Nutzer der Spruch: "Willkommen. Steuern Sie Ihr Zuhause einfach und clever mit Magenta SmartHome!"

