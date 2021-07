Telekom: Robuste Gratis-Handys & reichlich Datenvolumen

Rund 250 Frei­wil­lige der Telekom-Kunden­ser­vice-Einheit sind in den Hoch­was­ser­gebieten vor Ort, um die Betrof­fenen mit Akkus, SIM-Karten oder robusten Endge­räten zu versorgen.

Das Bild zeigt links eine zerstörte Brücke und rechts beschädigte Telekom Leitungen, die möglichst schnell repariert und instandgesetzt werden müssen.

Foto: Deutsche Telekom Während die Telekom in den vom Hoch­wasser betrof­fenen Gebieten aktuell dabei ist, die noch fehlenden Mobil­funk­sender wieder ans Netz zu bekommen, sind sieben Fahr­zeuge der Telekom in den betrof­fenen Gebieten unter­wegs. Drei Shut­tles, bereit­gestellt von Telekom Mobi­lity Solu­tions, ein Service­mobil und drei Trucks des Infra­struk­tur­ver­triebs, die sonst Glas­faser vermarkten, fahren verschie­dene Orte an oder sind dort statio­niert.

Service­mobil an der Sommer­rodel­bahn

Foto: Deutsche Telekom Das Service­mobil der Telekom steht fest an der Sommer­rodel­bahn Kalen­born im Kreis Ahrweiler. "Von hier aus schwärmen unsere Teams zu Fuß mit Ruck­säcken in die zerstörten Dörfer", berichtet Stefanie Halle, Telekom-Spech­erin vor Ort. "Drei Trucks stehen fest in Bad Neuenahr, Euskir­chen und Esch­weiler und ersetzen dort notdürftig unsere beschä­digten Shops."

Es gibt viele Fragen: Kann der nicht erreich­bare Fest­netz­anschluss provi­sorisch auf ein Handy umge­leitet werden? Kann man irgendwie einge­gan­gene Anrufe auf der T-Netbox abhören? Kann ein beschä­digter oder unbrauch­barer Anschluss solange still­gelegt oder kosten­frei gestellt werden, bis alles wieder läuft? Sind auch Sonder­kün­digungen möglich, wenn ein Haus nicht mehr aufge­baut werden kann und es somit nicht mehr da ist?

2000 Power­banks

Bisher wurden 2.000 Power­banks an Betrof­fene verteilt oder in Notun­ter­künften, Sammel­stellen und Einsatz­leit­stellen über­reicht. Zuvor waren die Power­banks von Frei­wil­ligen im Telekom Office Port in Bonn aufge­laden und gepackt worden. Die Telekom hat 2.500 Ersatz-Handys, wie zum Beispiel das robuste Outdoor-Handy CAT B35 mit SIM-Karte an Betrof­fene als "Fest­netz-Ersatz­pakete" verteilt. Auch diese Geräte waren zuvor von Frei­wil­ligen vorbe­reitet und geladen worden.

Völlig unbü­rokra­tisch

Norma­ler­weise undenkbar: Die Geräte wurden völlig unbü­rokra­tisch an die betrof­fenen Menschen verschenkt (d.h. Name und Anschrift der Nutzer / Kunden wurden nicht erfasst.) Damit, so die Telekom, können die Betrof­fenen drei Monate lang kostenlos tele­fonieren und auch Messenger/SocialMedia oder mobiles Internet nutzen, denn die einge­legten Karten haben unli­mitiertes Daten­volumen.

Frei­tags geplant, Sams­tags reali­siert

Am Frei­tag­morgen war die Idee geboren worden, am Sams­tag­morgen star­teten die Teams ab 10 Uhr mit dem Aufladen der Power­banks und dem Beladen Shuttle beladen. Für diesen Sonder­ein­satz sind rund 250 frei­wil­lige Helfer jeden Tag (auch Samstag und Sonntag) von früh bis spät im Einsatz. Sie orga­nisieren Geräte aus diversen Shops, bereiten die Geräte vor, orga­nisieren Verpfle­gung und planen die Touren, bevor es auf die Reise geht. Das ist nicht so einfach, da es spezi­elle Infor­mationen braucht, welche Straßen und Wege aktuell noch verfügbar und passierbar sind.

Uner­war­tete SMS mit Frei­volumen

Einige Telekom-Mobil­funk­kunden (beispiels­weise auch vom Discount-Provider Cong­star) - könnten in den letzten Tagen eine SMS erhalten haben, wonach ihnen auto­matisch für 31 Tage ein Unli­mited Paket gebucht worden ist. Wer diese SMS erhalten hat, kann also in dieser Zeit unbe­grenzt ("unli­mited") Surfen und Tele­fonieren. In welchen Regionen oder nach welchen Krite­rien diese SMS verschickt wurden, ist unklar.

Unli­mited Daten auch für Prepaid-Kunden

Auch Kunden mit Prepaid-Verträgen der Telekom könnten unter Umständen von dem "unli­mited" Daten-Paket profi­tieren. Dazu müssen zunächst WLAN und ggfs. ein VPN ausge­schaltet werden und dann über eine Mobil­funk-Daten­ver­bin­dung die Webseite pass.telekom.de oder www.datapass.de aufge­rufen werden. Diese Seite ist auch ohne Daten­volumen zu errei­chen. Sobald diese Seite geladen ist, kann es unter Optionen ein Daten­paket unli­mited für 0,00 Euro geben.

Ob alle Kunden bundes­weit oder nur bestimmte Regionen oder Nummern­kreise davon profi­tieren ist derzeit unklar. Wer das Daten­paket buchen konnte oder auto­matisch gebucht bekommen hat, erhält in jedem Fall eine SMS von der Kurz­wahl 7277 (oder +49 7277) mit entspre­chenden Infor­mationen. Mögli­cher­weise bekommen auch Kunden anderer Service-Provider (z.B. Mobilcom-Debitel, Klar­mobil, etc.) diese SMS. Es lohnt sich also einge­hende SMS zu lesen.

Behutsam nutzen

Trotz aller Freude: In den betrof­fenen Gebieten sollte man mit diesem Daten-Volumen behutsam umgehen, denn die Gesamt-Kapa­zitäten des Mobil­funks sind irgendwo limi­tiert, zumal das Fest­netz nur in einigen Berei­chen wieder läuft, es müssen noch sehr viele Leitungen zu den Kunden entweder provi­sorisch oder dauer­haft neu verlegt und durch­geschaltet werden. Bis dahin wird der Mobil­funk auch als Fest­netz­ersatz genutzt.

90 Prozent der Mobil­funk­sender sind wieder online

Wie die Telekom heute mitteilte, seien "mehr als 90 Prozent der Mobil­funk­sta­tionen" in den Krisen­gebieten wieder am Netz, die zentralen Vermitt­lungs­stellen wieder funk­tions­fähig. Das Telekom Desaster Reco­very Team (DRM) bereitet sich das ganze Jahr auf klei­nere oder größere Kata­stro­phen vor.