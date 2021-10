Telekom startet Heimnetz-Paket für besseres WLAN-Netz

Die Deut­sche Telekom hat für den 26. Oktober den Start des Heim­netz Pakets Smart Plus ange­kün­digt. Im Bouquet enthalten sind der Router Speed­port Smart 4 und der Mesh-Repeater Speed Home WLAN. Beide Geräte in Kombi­nation sollen für eine best­mög­liche WLAN-Versor­gung auch größerer Wohnungen sorgen. Dort, wo das Funk­signal des Routers nicht oder nur schwach zu empfangen ist, über­nimmt der Repeater die Versor­gung.

Kunden, die sich gleich zum Vermark­tungs­start für das Paket aus Router und Repeater entscheiden, bekommen das Angebot im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss zu Sonder­kon­ditionen. So ist das Heim­netz Paket Smart Plus bei Akti­vie­rung im Akti­ons­zeit­raum vom 26. Oktober bis 31. Januar in den ersten sechs Monaten zum Sonder­preis von 4,98 Euro statt 9,95 Euro monat­lich zu bekommen. Telekom kündigt Heimnetz Paket Smart Plus an

Foto: Telekom Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwölf Monate. Wie bei den WLAN-Paketen ist beim Heim­netz Paket Smart Plus die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie inklu­sive. Die Telekom verspricht außerdem eine tele­foni­sche Bera­tung zur Einrich­tung der Geräte. Auch die MeinMagenta-App bietet eben­falls Details für Aufbau und Inbe­trieb­nahme.

Magenta SmartHome Pro inklu­sive

Im Monats­preis für das Heim­netz Paket Smart Plus ist Magenta SmartHome Pro enthalten. Damit entfällt die Beschrän­kung von Magenta SmartHome auf bestimmte Hersteller, die es in der Gratis-Version der App gibt. Mit welchen Geräten die kosten­lose und die Pro-Version der SmartHome-App von der Telekom kompa­tibel ist, verrät der Netz­betreiber auf seiner Webseite. Regulär kostet Magenta SmartHome Pro 4,95 Euro pro Monat.

Ob sich ein Paket aus Internet-Router und WLAN-Repeater im Miet-Modell lohnt, muss wohl jeder Kunde für sich selbst entscheiden. Der Telekom Speed­port Smart 4 ist im freien Handel zu Preisen ab etwa 130 Euro erhält­lich. Der Speed Home WLAN kann bei Online-Händ­lern ab etwa 60 Euro erworben werden.

Neu sind solche Miet-Ange­bote von der Telekom indes nicht. Ein Paket aus Speed­port Smart 4 und Magenta SmartHome Pro kostet monat­lich 5,95 Euro. Der Speed Home WLAN kann für monat­lich 3,95 Euro gemietet werden. Optional lässt sich das Angebot auch mit einem Vor-Ort-Service kombi­nieren oder um einen zweiten WLAN-Repeater erwei­tern.

Ein neues WLAN-Repeater-Modell hat vor wenigen Tagen auch AVM vorge­stellt.