Aktion: Telekom verschenkt 180-Euro-LTE-Tablet zum Handyvertrag

Blick in einen Telekom-Shop Ab dem 24. Mai wird es bei der Telekom eine neue Promo-Aktion geben, bei der Kunden beim Abschluss eines neuen Handy-Vertrages ein Tablet ohne Kosten dazubekommen. Entsprechende Informationen liegen dem Schnäppchenportal mydealz nach eigenen Angaben aus Händlerkreisen vor.

Die Aktion im Einzelnen: Bei allen Magenta-Mobil-Verträgen (außer Magenta Mobil XS) wird es als zusätzliche Beigabe ein Lenovo Tab 3 8 Zoll 16 GB LTE kostenlos obendrauf geben. Allerdings gilt das nicht für SIM-only-Verträge, sondern nur, wenn der Kunde sich für einen Vertrag mit Handy entscheidet. Berechtigt sind jeweils aber auch die Friends-Varianten für junge Leute und Studenten.

Das schwarze bzw. blaue Lenovo Tab 3 kommt mit einem 8-Zoll-Display mit 1280 mal 800 Pixel Auflösung, einem 16-GB-Flashspeicher und 2 GB Arbeitsspeicher. Der Speicher kann durch eine microSDHC erweitert werden. Angetrieben wird das Tablet von einem Mediatek MT8161 mit vier 1-GHz-Kernen. Das Tablet verfügt neben WLAN 802.11b/g/n und Bluetooth über eine UMTS/LTE-Schnittstelle, so dass es auch mobil eingesetzt werden kann - zumindest so lange der 4290-mAh-Akku ausreicht.

Aktion gilt knapp zwei Wochen

Das Lenovo Tab3 Installiert ist Android 6.0. Das Gerät wiegt 330 Gramm und ist 210 mal 125 mal 9 Millimeter groß. Fotos machen sollte man besser anderen Geräten überlassen. Die beiden Kameras lösen nur 2 Megapixel (vorne) und 5 Megapixel (hinten) auf. Überhaupt fällt das Tablet mit seiner Ausstattung nicht in den Highend-Bereich, was auch der Straßenpreis von etwa 180 Euro zeigt. Als Gratis-Dreigabe kann man es aber sicherlich nutzen. Die Aktion bei der Telekom beginnt den Informationen zufolge am 24. Mai und gilt dann bis zum 6. Juni und soll auch bei Telekom-Händlern gültig sein.

