Neuer Telekom-Mobilfunktarif "Gönn" startet offiziell

Ende August gab es erste Hinweise auf einen neuen Mobil­funk­tarif der Deut­schen Telekom. Ab sofort ist das Angebot, das unter dem Namen "Gönn" vermarktet wird, auch offi­ziell erhält­lich. Der Tarif wird - ähnlich wie fraenk - ausschließ­lich über eine App vermarktet und ist für Inter­essenten im Alter unter 28 Jahren erhält­lich.

Gönn kostet 15 Euro im Monat und bietet eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Unge­dros­selt bedeutet - anders als bei vielen Discount-Ange­boten - bei Gönn tatsäch­lich unge­dros­selt. Kunden haben Zugang zum 5G-Netz und bekommen "LTE/5G max".

Darüber hinaus sind im Tarif monat­lich drei Tages-Flat­rates für den mobilen Internet-Zugang enthalten. Diese kann der Kunde beliebig einsetzen, etwa um unter­wegs Video-Strea­ming zu nutzen. Der Tarif ist wahl­weise mit physi­scher SIM-Karte und eSIM-Profil erhält­lich. Der Vertrag hat eine drei­mona­tige Mindest­lauf­zeit und kann danach monat­lich gekün­digt werden.

Deutsch­land­ticket für 9 Euro

Telekom startet Gönn-Tarif

Foto: Telekom "Mit Gönn bieten wir ein neues, starkes und güns­tiges Tarif­angebot, das gerade für junge Menschen erschwing­lich ist", sagt Telekom-Manager Torsten Brodt. Gönn sei dabei mehr als nur ein neuer Mobil­funk­tarif im "besten 5G-Netz der Telekom". Jeden Monat über­rasche der Tarif mit einem exklu­siven Angebot.

Drei der zwölf mögli­chen Exklusiv-Ange­bote können die Kunden jähr­lich wählen. Zum Auftakt gibt es beispiels­weise im September das Deutsch­land­ticket der Bahn für einen Monat zum "alten" Preis von 9 Euro anstelle der sonst übli­chen 49 Euro. Den Diffe­renz­betrag erstattet die Telekom - auch für Inter­essenten, die das Deutsch­land­ticket bereits im Abon­nement nutzen.

DayFlat für Freund­schafts­wer­bung

Mit "Friends with Gönne­fits" lässt sich die Anzahl der monat­lich verfüg­baren Tages-Flat­rates weiter erhöhen. Für jeden gewor­benen Freund bekommt der Kunde von der Telekom ein Jahr lang eine weitere DayFlat. Auch der gewor­bene Neukunde profi­tiert von einer zusätz­lichen Tages-Flat­rate pro Monat im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss.

So sehr der Wunsch der Telekom nach­voll­ziehbar ist, junge Kunden früh­zeitig an die eigenen Produkte zu binden, so schade ist es, dass Kunden im Alter ab 28 Jahren kein vergleich­bares Angebot unter­breitet bekommen. fraenk mag mit einer Allnet-Flat und 7 GB für 10 Euro im Monat ein eben­falls attrak­tives Angebot sein. Hier fehlen aber der Zugang zum 5G-Netz und "LTE/5G max".

Im Rahmen eines weiteren Beitrags haben wir die eSIM von fraenk einem Test unter­zogen.