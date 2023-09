"Gönn": Weitere Details zum neuen Telekom-Tarif

Wie berichtet bietet die Deut­sche Telekom mit "Gönn" ab sofort einen neuen Mobil­funk-Tarif an. Dieser ist nur für Kunden im Alter unter 28 Jahren erhält­lich. Für 15 Euro monat­liche Grund­gebühr bekommen die Nutzer eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand sowie 10 GB Daten­volumen. Auch die 5G-Nutzung ist möglich und die Kunden haben "LTE/5G max" zur Verfü­gung. Weitere Details zum Telekom-Gönn-Tarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Inter­essenten bezeichnen Gönn, das laut Produkt­infor­mati­ons­blatt eigent­lich MagentaMobil heißt, als eine Art "neues fraenk" mit 5G-Zuschlag. Doch so einfach ist es nicht. fraenk - eben­falls ein Telekom-Produkt - kostet monat­lich 10 Euro. Die Kunden bekommen aber nur 7 GB Daten­volumen. Zudem surfen sie mit maximal 25 MBit/s im Down­stream. Zuge­geben: Für die meisten Anwen­dungen reicht das aus.

Bei fraenk fehlt gegen­über Gönn aber nicht nur 5G und die maxi­male, am jewei­ligen Aufent­haltsort verfüg­bare Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Gönn-Kunden bekommen ohne Aufpreis jeden Monat drei Tages-Flat­rates für den mobilen Internet-Zugang. Sprich: Wer im Alltag mit 10 GB auskommt, aber ab und zu mobil Video-Strea­ming und somit an einzelnen Tagen mehr Daten­volumen nutzen möchte, ist mit Gönn besser dran.

Weitere Day-Flats, EU-Roaming und SEPA-Last­schrift

Reichen die drei inklu­dierten Tages-Flat­rates einmal nicht aus, haben Gönn-Kunden die Möglich­keit, für jeweils 5 Euro weitere DayFlats zu buchen. Nutzer, die ihre 10 GB Inklu­siv­volumen vorzeitig verbraucht haben, können für eben­falls 5 Euro 2 GB nach­buchen, um die Zeit bis zum Beginn des nächsten Abrech­nungs­zeit­raums zu über­brü­cken.

Kunden können den Tarif auch im Ausland nutzen. EU-Roaming ist nicht nur in den Ländern ohne Extra-Kosten möglich, in denen die Regu­lie­rung greift. Wie für Telekom-Vertrags­kunden in anderen Tarifen ist auch die Mobil­funk­nut­zung in der Schweiz und im Verei­nigten König­reich nach dem Prinzip "Roam like at home" möglich.

Bezahlt werden die bei Gönn anfal­lenden Kosten per SEPA-Last­schrift. Die bei fraenk zusätz­lich ange­botene Möglich­keit, Rech­nungen über PayPal zu bezahlen, gibt es beim neuen Tarif nicht. Anders als bei fraenk werden Gönn-Neukunden auch Bereit­stel­lungs­kosten in Höhe von 15 Euro berechnet.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, wie die Telekom bei Gönn die digi­tale eSIM analog auslie­fert. 1 2