Bis zu 100 GBit/s: Telekom verglast 9500 Gewerbebetriebe

Lange Jahre hatte die Deut­sche Telekom den Ausbau ihres Kupfer­netzes forciert. Die mögli­chen Höchst­geschwin­dig­keiten stiegen von 2.400 Bit/s ("mehr geht auf keinen Fall!") über 9.600, 14.400, 33.600 bis hin zu 57.600 Bit/s und markierten das Analog­modem-Zeit­alter, bei DSL ist inzwi­schen mit Super Vecto­ring bei 250 MBit/s Schluss. Im vergan­genen Jahr hat die Deut­sche Telekom beim Ausbau von Glas­faser bis zum Kunden ins Haus oder die Wohnung (FTTB/FTTH) ordent­lich Gas gegeben und will das dieses Jahr fort­setzen.

Baupro­gramme für gewerb­liche Kunden

Die Telekom will dieses Jahr 9500 Gewerbebetriebe in 67 Gewerbegebieten und 62 Kommunen mit Glasfaser versorgen.

Foto: Deutsche Telekom Während manche Privat­kunden sich noch über­legen, wie viel Geschwin­dig­keit sie wirk­lich brau­chen, ist für Indus­trie und Gewer­bebe­triebe die Lage längst klar: es muss Glas­faser sein. Also wurden Baupro­gramme aufge­legt, um speziell die gewerb­liche Kund­schaft zu errei­chen.

Zum Jahres­beginn meldet die Deut­sche Telekom einen Glas­faser­ausbau für fast 9.500 Unter­nehmen, die in 67 Gewer­bege­bieten in 62 Kommunen zu finden sind und Band­breiten von bis 1 GBit/s im Down­load bekommen sollen. Der Ausbau soll in 2022 statt­finden.

"Die Zukunft ist Glas"

„Die Zukunft ist Glas“, sagt Jean-Pascal Roux, Leiter Wohnungs­wirt­schaft und Breit­band­ausbau Geschäfts­kunden der Telekom Deutsch­land. „Eine flächen­deckende und zukunfts­sichere Breit­band­ver­sor­gung ist für Deutsch­land von außer­ordent­licher Bedeu­tung. Sie ist die Basis für seine Wirt­schafts- und Inno­vati­ons­stärke, aber auch für die gesell­schaft­liche Teil­habe seiner Menschen. Deswegen gehört ein leis­tungs­starker Glas­faser­anschluss jetzt und für die kommenden Gene­rationen so selbst­ver­ständ­lich in jedes Haus, in jede Gewer­beein­heit, wie es der Tele­fon­anschluss in den letzten 100 Jahren war. Diese Verant­wor­tung für Deutsch­land gehört zur Iden­tität der Telekom.“

Telekom versorgt auch Wohnungs­kom­plexe

Was wenig bekannt ist, die Deut­sche Telekom versorgt nach dem damals regu­lato­risch erzwun­genen Verkauf der Kabel-TV-Netze der "Deut­schen Bundes­post" inzwi­schen auch wieder große Wohnungs­kom­plexe mit Miet- oder Eigen­tums­woh­nungen mit Telefon, TV und Internet, derzeit oft noch per Kuper-Koax-Kabel ("Kabel-TV"), was aber in Zukunft verstärkt auf Glas­faser auf- oder umge­rüstet werden soll. Auch das gehört zum Aufga­ben­gebiet von Herrn Roux.

Aufschwung in Gewer­bege­bieten

Aktuell geht es um die Gewer­bege­biete von: Aschaf­fen­burg (Bayern), Bad Salzungen (Thüringen), Bayreuth (Bayern), Bens­heim (Berg­straße), Berlin, Bochum, Bruch­mühl­bach-Miesau, Bruchsal, Darm­stadt, Delmen­horst, Emmen­dingen, Emme­rich, Emstek, Feld­kir­chen-Westerham, Gammer­tingen, Garching, Gescher, Geyer, Hamburg, Hameln, Haßloch, Ilsfeld, Jena, Jungingen, Kirch­heim, Koblenz, Köln, Langen­hagen (bei Hannover), Lastrup, Lehrte, Lein­garten, Mainz, Marburg, Meldorf, Melle, Menden, Minden, Mönchen­glad­bach, Morbach, Mülheim, München, Nabburg, Neuried, Nord­horn, Nord­horn, Ober­schleiß­heim, Offen­burg, Prenzlau (bei Berlin), Ravens­burg, Rosen­heim, Rotten­burg, Ruders­berg, Saar­brü­cken, Schwerte, Tübingen, Tutt­lingen, Ummen­dorf, Unna, Unter­föh­ring, Vier­kir­chen, Waghäusel (bei Karls­ruhe) und Weiter­stadt (bei Darm­stadt).

Die Telekom will für das aktu­elle Projekt mehr als 700 Kilo­meter Glas­faser verlegen und dann die daran inter­essierten Unter­nehmen ans Glas­faser-Netz anbinden.

Schnel­lerer Ausbau durch Tren­ching

Damit es schneller geht, soll beim Gewer­bege­biets-Ausbau das Tren­ching-Verfahren ange­wendet werden. Dazu wird in die Straße oder den Gehweg ein schmaler Schlitz gefräst, in den eine Art von "Garten­schlauch" ("Leer­rohr") für das Einblasen der Glas­faser versenkt, fixiert und abge­dichtet wird und danach der Gehweg gleich wieder verschlossen wird. Das Tren­ching wird von den Netz­betrei­bern als "zeit­spa­rend, nach­haltig und kosten­effi­zient" im Ausbau beworben. Außerdem führe es zu kürzeren Bauzeiten und damit zu weniger Belas­tungen für die Anwohner während der Bauphase, beispiels­weise müssen Wege und Zufahrten nicht so lange gesperrt werden. Nach­teile können unter Umständen sein, dass bei späteren Grabungs­arbeiten für Gas, Wasser, Abwasser oder Strom oder bei Repa­raturen an der Stra­ßen­decke die "hoch­lie­genden" Glas­faser­lei­tungen "getroffen" und für kompli­zier­tere Repa­raturen und für späteren Streit um Haftungs­fragen sorgen können.

Anschluss ohne Extra­kosten

Alle Unter­nehmen in den betrof­fenen Gewer­bege­bieten werden ohne zusätz­liche Kosten ange­schlossen, betont die Telekom. Voraus­set­zung sei aber, dass sie sich früh aktiv für einen Anschluss an das Glas­faser-Netz entscheiden. Dazu hat die Telekom eine Info­seite unter www.telekom.de/jetzt-voll­glas einge­richtet. Wer nichts unter­nimmt und dem Ausbau nicht zustimmt, bekommt den Anschluss in die Nähe des Grund­stücks, muss aber später die Verle­gung über das Gelände ins Gebäude selbst bezahlen, was mit gewal­tigen Mehr-Kosten verbunden sein kann.

Von 100 MBit/s bis 100 GBit/s möglich

Das gewerb­liche Angebot zum Umstieg auf Glas­faser reicht vom asym­metri­schen 100 MBit/s (100 MBit/s im Down­load und eine nied­rigere Upload­rate) bis zum symme­tri­schen 1-GBit/s-Anschluss, bei dem Up- und Down­load mit der glei­chen Geschwin­dig­keit möglich sind. Für Unter­nehmen, die extrem große Daten­mengen bewegen, sind direkte Über­tra­gungs­wege mit bis zu 100 GBit/s möglich.

6 Milli­arden Inves­titionen pro Jahr

Nicht ohne Stolz betont die Deut­sche Telekom, jähr­lich rund sechs Milli­arden Euro in Deutsch­land für Infra­struktur zu inves­tieren und sie betreibe mit mehr als 650.000 Kilo­meter das größte Glas­faser-Netz in Europa.

Und Privat­kunden?

An einem Glas­faser­anschluss inter­essierte Privat­kunden, die in den genannten Gebieten oder anderswo im Land wohnen, können sich auf der Web-Seite www.telekom.de/schneller über die aktu­ellen Möglich­keiten vor Ort infor­mieren und ihre Inter­esse bekunden. Wo aktuell noch keine Glas­faser in Sicht ist, kann es hilf­reich sein, bei der Orts­gemeinde oder Stadt­ver­wal­tung oder beim Land­kreis nach­zufragen und möglichst viele Gleich­gesinnte "einzu­sam­meln", damit es etwas schneller als bisher voran geht.

Wer einen neuen DSL-Vertrag abschließt, wird mit Start­preisen von 19,95 Euro im Monat gekö­dert. Nach sechs Monaten wird es dras­tisch teurer. Ein Plädoyer für mehr Trans­parenz.