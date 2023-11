Wo auch immer man derzeit in Deutsch­land unter­wegs ist, begegnen einem Bautrupps, die Glas­faser-Leitungen verlegen, um noch schnel­lere Internet-Anschlüsse in Privat­haus­halte und Unter­nehmen zu bringen. Die Deut­sche Telekom, die lange auf den Ausbau ihres Kupfer­kabel-Netzes gesetzt hatte, enga­giert sich mitt­ler­weile stark beim Glas­faser-Ausbau. So konnte das Unter­nehmen jetzt vermelden, im Oktober einen neuen Meilen­stein erreicht zu haben. Den Angaben zufolge haben jetzt mehr als sieben Millionen Haus­halte in ganz Deutsch­land die Möglich­keit, FTTH von der Telekom zu bekommen. Glasfaser-Ausbau bei der Telekom

Foto: Telekom Konkret wurde die Anzahl der Haus­halte, die einen Glas­faser-Anschluss von der Telekom bekommen können, im vergan­genen Monat um 250.000 auf 7,1 Millionen gestei­gert. Kunden, die sich für die Glas­faser entscheiden, können je nach gewähltem Tarif Internet-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s im Down­stream bekommen. Auch die aus der "DSL-Welt" bekannten Preis­modelle gibt es auf Glas­faser-Basis - ohne Aufpreis und mit dem Vorteil, dass im Upstream höhere Band­breiten möglich sind als über die Kupfer­ader (50 MBit/s vs. 40 MBit/s in den Tarifen MagentaZuhause L und XL).

2,6 Millionen Haus­halte mit verbes­sertem Internet-Zugang

Wie die Telekom weiter mitteilte, haben seit Jahres­beginn mehr als 2,6 Millionen Haus­halte vom Breit­band-Ausbau des in Bonn ansäs­sigen Unter­neh­mens profi­tiert. Ein Groß­teil der Kunden ist dabei noch über DSL ange­bunden. So haben nach Telekom-Angaben 36 Millionen Haus­halte die Möglich­keit, einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder mehr im Down­stream zu bekommen. Mehr als 29 Millionen Haus­halte kann die Telekom mit bis zu 250 MBit/s oder mehr versorgen.

Kunden, bei denen die Telekom die Infra­struktur ausge­baut hat, benö­tigen noch einen passenden Tarif, um von einem schnel­leren Internet-Zugang zu profi­tieren. Die Telekom führt den Tarif­wechsel nicht auto­matisch durch, da ein höher­wer­tiger Vertrag in der Regel auch höhere Kosten nach sich zieht.

Neukunden-Aktion: 19,95 Euro monat­lich im ersten halben Jahr

Um neue Kunden zu gewinnen, bietet die Telekom die Tarife mit Band­breiten von bis zu 500 MBit/s im Rahmen einer Aktion im ersten halben Jahr zum Monats­preis von 19,95 Euro an. Dazu kommen 70 Euro Router-Gutschrift (wenn selbiger über die Telekom bezogen wird) und in den Preis­modellen ab MagentaZuhause M und höher 100 Euro Online-Vorteil.

Voda­fone und Tele Columbus haben mit dem Spit­zen­ver­band der deut­schen Wohnungs­wirt­schaft Koope­rati­ons­ver­ein­barungen getroffen, um insge­samt fünf Millionen Miet­woh­nungen mit einem Glas­faser­anschluss auszu­statten. Dieser ist für die Mieter sogar kostenlos.