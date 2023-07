Telekom: Kunden sollen schneller Glasfaser bekommen

Die Deut­sche Telekom forciert den Ausbau ihrer Glas­faser-Netze. Immer mehr Haus­halte sollen die Möglich­keit bekommen, einen Fest­netz­anschluss mit Internet-Geschwin­dig­keiten im Gigabit-Bereich nutzen zu können. Für den Frei­staat Bayern vermeldet das Unter­nehmen jetzt das Errei­chen eines Meilen­steins: Eine Million Haus­halte haben die Möglich­keit, einen Glas­faser-Anschluss von der Telekom zu bekommen.

Wie der Konzern weiter mitteilte, wurden rund die Hälfte dieser Anschlüsse in den vergan­genen beiden Jahren reali­siert. Derzeit baue die Telekom in rund 500 baye­rischen Kommunen parallel die Glas­faser-Infra­struktur aus. Für dieses Jahr rechnet die Tele­fon­gesell­schaft damit, rund 400.000 neue FTTH-Anschlüsse in Bayern zu ermög­lichen. Im kommenden Jahr sollen es 500.000 weitere Anschlüsse werden.

Foto: Telekom "Der Glas­faser­ausbau hat sich in Bayern zu einem Jobmotor entwi­ckelt," sagt Markus Beck­mann, Telekom Technik-Chef in Bayern. "Allein in der Technik haben wir in diesem Jahr rund 300 neue Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter einge­stellt und sind weiter auf der Suche. Und natür­lich sorgen wir mit unseren Aufträgen auch für Beschäf­tigung bei unseren Liefe­ranten und den Subun­ter­neh­mern."

Telekom: "Finan­zieren Ausbau zu drei Viertel aus eigenen Mitteln"

Der Netz­betreiber betont, rund drei Viertel des Ausbaus aus eigenen Mitteln zu finan­zieren. Diesen Anteil wolle die Telekom weiter stei­gern. "Kein anderes Bundes­land profi­tiert so stark vom Glas­faser­ausbau der Telekom wie Bayern", sagt Jürgen Lück, Konzern­bevoll­mäch­tigter der Telekom in Bayern. Zudem betei­lige sich die Telekom so stark wie kein anderer Markt­teil­nehmer am baye­rischen und bundes­weiten Förder­pro­gramm für den Breit­band­ausbau.

Dennoch setzt die Telekom weiterhin auch auf Koope­rationen. So arbeite der Konzern beispiels­weise bereits mit den Stadt­werken in Coburg und Weil­heim für den weiteren Netz­ausbau zusammen. Weitere Part­ner­schaften sollen folgen, um immer mehr Kunden einen schnellen Internet-Anschluss über Glas­faser zu ermög­lichen. Die Technik ist laut Telekom außerdem gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfer­netz.

Bei den Kunden steige zudem der Bedarf an schnellen Internet-Zugängen. Mehr als die Hälfte der gebuchten Tarife bieten laut Telekom mitt­ler­weile Band­breiten von 100 MBit/s im Down­stream und mehr. Nicht zuletzt profi­tiere auch der Mobil­funk, da sich immer mehr Basis­sta­tionen per Glas­faser anstelle einer Richt­funk­ver­bin­dung anschließen ließen.

