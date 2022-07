Hier baut die Telekom jetzt Glasfaser aus

Die Deut­sche Telekom startet mit der Vermark­tung von weiteren 250.000 Glas­faser-Anschlüssen. Davon profi­tieren Kunden in 51 Kommunen.

Die Deut­sche Telekom setzt verstärkt auf die Vermark­tung von Glas­faser-Anschlüssen. Ab sofort vermarktet der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern weitere 250.000 Anschlüsse in 51 Kommunen. Der Netz­ausbau soll in Kürze starten. Kunden, die sich für einen Glas­faser-Anschluss entscheiden, können Tarife mit bis zu 1 GBit/s im Down­stream und bis zu 200 MBit/s im Upstream buchen.

Diese Kommunen profi­tieren vom Glas­faser-Netz­ausbau

Telekom baut Glasfaser aus

Foto: Telekom Von der aktu­ellen Glas­faser-Ausbau-Tranche der Telekom profi­tieren Privat­haus­halte, Unter­nehmen und Bildungs­ein­rich­tungen glei­cher­maßen. In diesen Kommunen erfolgt der Ausbau:

Atten­dorn, Aue-Bad Schlema

Bad Frei­enwalde, Bad König, Bad Oeyn­hausen, Baes­weiler, Bautzen, Bestensee, Bottrop, Braun­schweig, Bremen, Burg­dorf

Darm­stadt, Daun, Döbeln, Düssel­dorf

Erbach, Ernd­tebrück, Esch­born

Frank­furt am Main, Freu­den­berg

Hattingen, Hessisch Lich­tenau

Leipzig, Linsen­hofen, Lübeck, Ludwigs­burg, Ludwigs­hafen

Magde­burg, Michel­stadt, Minden, Möglingen, Much

Neu Wulmstorf, Neuhausen auf den Fildern, Neun­kir­chen-Seel­scheid, Nord­horn

Olden­burg

Reichen­bach an der Fils, Remagen, Rosbach vor der Höhe, Rothen­burg ob der Tauber, Rott am Inn

Salz­gitter, Schönaich, Springe, Stei­nenbronn, Stutt­gart

Waltrop, Wernau und Wuppertal.

Paral­leler Netz­ausbau in mehreren Regionen

Kunden können den Anschluss in den genannten Ausbau­regionen ab sofort vorbe­stellen. Erste Inter­essenten sollen noch in diesem Jahr den Breit­band-Inter­net­anschlus s bekommen. "Jeder Eigen­tümer, der sein Haus mit Glas­faser anschließt, stei­gert damit den Wert seiner Immo­bilie", betont die Telekom. Entschei­dend bei der Wohn­ort­wahl seien heute hohe Band­breiten für alle, die privat oder geschäft­lich Internet-Dienste nutzen.

Wie die Telekom weiter mitteilte, ist das Unter­nehmen dazu über­gegangen, Glas­faser-Anschlüsse zuneh­mend parallel in verschie­denen Regionen zu vermarkten und auszu­bauen. Dadurch würden sich für die Kunden kürzere Warte­zeiten auf den gewünschten Anschluss ergeben.

Preis­lich seien die Glas­faser-Verbin­dungen nicht teurer als die bishe­rigen Verbin­dungen. Das gilt aller­dings nur für den Fall, dass der Kunde keinen Tarif mit höherer Band­breite bestellt. Einen Vorteil gibt es indes für die Glas­faser-Vari­ante von MagentaZuhause L und XL. Während die Upload-Geschwin­dig­keit über VDSL system­bedingt auf 40 MBit/s begrenzt ist, stehen über Glas­faser-Leitungen bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung.

