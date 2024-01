Glasfaser: Telekom erreicht wichtigen Meilenstein

Die Deut­sche Telekom verkündet einen bundes­weiten Meilen­stein von einer Million aktiver Glas­faser-Teil­nehmer. Im Dezember 2023 erhielten 380 000 Haus­halte einen Zugang zum flotten Fest­netz. Insge­samt können jetzt in Deutsch­land acht Millionen Haus­halt einen Glas­faser-Tarif nutzen. Das entspricht einem Viertel aller hiesigen Haus­halte. Doch auch ohne FTTH offe­riert der Bonner Anbieter eine hohe Band­breite. So kann er 36 Millionen Haus­halte mit mindes­tens 100 MBit/s versorgen. Wenn es um die häufig genutzten Anwen­dungen im Telekom-Netz geht, liegt YouTube vor Netflix.

Telekom knackt die Million-Marke beim Glas­faser

Bei 1 Million Glasfaser-Teilnehmern ist das Netz magentafarben

Deutsche Telekom Mit Glas­faser geht es am schnellsten über die Daten­auto­bahn im Fest­netz, von dieser Tech­nologie profi­tieren bundes­weit eine Million Telekom-Kunden. Das teilte die Firma jüngst in einer Pres­semit­tei­lung mit. Diese Woche schal­tete der Anbieter in Halle an der Saar den Jubi­läums-Zugang. Erfreu­lich ist auch die Anzahl von acht Millionen Teil­nehmer, die FTTH, also Glas­faser direkt bis ins Zuhause, erhalten können. Mit dieser Methode sind maximal 1 GBit/s im Down­load möglich. Im Dezember 2023 stieg die Anzahl an Haus­halten, welche sich mit FTTH versorgen lassen, um 380 000.

Von den knapp 41 Millionen hiesigen Haus­halten können 36 Millionen einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s buchen. Bei 30 Millionen sind es sogar 250 MBit/s. Abdu Mudesir, Geschäfts­führer des Bereichs Tech­nologie der Deut­schen Telekom, verkündet in der Pres­semit­tei­lung, dass man „Deutsch­land mit einem schnellen und zukunfts­fähigen Netz“ versorgt. Der Konzern leiste „einen wich­tigen Beitrag, um die Gesell­schaft in eine moderne, digi­tale Zukunft zu führen“.

Diese Dienste nutzen Telekom-Kunden beson­ders oft

Neben den Glas­faser-Erkennt­nissen teilt das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen auch eine Liste der Top-5-Anwen­dungen in seinem Netz. Die Ergeb­nisse beziehen sich auf den Dezember 2023. YouTube war der Service, der Ende vergan­genen Jahres am meisten von deut­schen Anwen­dern mit einem Fest­netz­tarif der Bonner Firma genutzt wurde. Dahinter reihten sich mit Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ weitere Video­strea­ming-Platt­formen ein. Der fünfte Platz ging an einen Gaming-Anbieter, nämlich Sony mit seinen PlayStation-Diensten.

Über die Benen­nung als wert­vollste Telecom-Marke der Welt dürfte sich die Telekom eben­falls freuen.