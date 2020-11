Telekom baut Glasfaser für 7400 weitere Unternehmen

Mehr als 7400 Unter­nehmen in 41 weiteren Kommunen können sich bald per Glas­faser der Telekom anschließen lassen.

Unter dem Titel "Vollglas" baut die Telekom in weiteren 41 Kommunen Glasfaserleitungen zu 7400 Unternehmen.

Bild: Deutsche Telekom Der Netz­ausbau im Fest­netz und Mobil­funk geht weiter, regel­mäßig meldet sich die Deut­sche Telekom zu Wort und gibt einen Zwischen­stand.

Mehr als 7400 Unter­nehmen in 41 weiteren Kommunen können sich bald per Glas­faser der Telekom in deut­schen Gewer­bege­bieten anschließen lassen.

Bis 1 GBit/s im Down­load - oder symme­trisch

Die Telekom möchte den Unter­nehmen dort Höchst-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s (im Down­load oder auf Wunsch auch symme­trisch, also Upload entspricht Down­load) bieten. „Die Zukunft ist Glas“, betont Hagen Rick­mann, Geschäfts­führer Geschäfts­kunden der Telekom Deutsch­land. „Eine flächen­deckende und zukunfts­sichere Breit­band­ver­sor­gung ist für Deutsch­land von außer­ordent­licher Bedeu­tung."

Deswegen, so der Manager weiter gehöre ein leis­tungs­starker Glas­faser­anschluss jetzt und für die kommenden Gene­rationen so selbst­ver­ständ­lich in jedes Haus, in jede Gewer­beein­heit, wie es der Tele­fon­anschluss in den letzten 100 Jahren war.

Bild: Deutsche Telekom

Hier kommt die Glas­faser hin:

Zu den Kommunen, deren Gewer­bege­biete mit Glas­faser ausge­baut werden sollen, gehören: Aßlar, Bad Oeyn­hausen, Beckum, Bexbach, Bochum, Bonn, Braun­schweig, Einbeck, Elxleben, Erfurt, Fran­ken­berg, Groß­ost­heim, Halle, Hennef, Jena, Karls­ruhe, Kirchen­tel­lins­furt, Langen­hagen, Leer, Lörrach, Lübb­ecke, Malsch, Marburg, Mönchen­glad­bach, Neun­kir­chen, Niedern­berg, Osna­brück, Porta West­falica, Ratekau, Singen, St. Ingbert, Teningen, Unna, Verl, Viersen, Wedel, Weil­burg, Wein­garten, Wetzlar, Wilhelms­haven und Wuppertal.

Die Telekom wird für das aktu­elle Projekt rund 160 Kilo­meter neue Glas­faser verlegen und die Unter­nehmen dann ans noch schnel­lere Netz. Beim Gewer­bege­biets-Ausbau soll das soge­nannte Tren­ching-Verfahren ange­wendet werden, wo ein Schlitz in den Gehweg oder die Straße gefräst wird, das Leer­rohr versenkt und der Mini­graben sofort wieder verschlossen wird. Das Tren­ching-Verfahren ist für die Netz­betreiber zeit­spa­rend und kosten­effi­zient im Ausbau und verkürzt die Bauzeiten, was die Anwohner freut, weil sie nicht so lange vom Netzbau (mit gesperrten oder aufge­ris­senen Straßen) beläs­tigt werden.

Band­breiten bis zu 1 GBit/s – Vorver­mark­tung gestartet – Ausbau in 2021

Alle Unter­nehmen werden ohne zusätz­liche Kosten ange­schlossen. Einzige Voraus­set­zung ist, dass sie sich früh für einen Anschluss an das Glas­faser-Netz entscheiden. Das Angebot auf Glas­faser reicht vom asym­metri­schen 100 MBit/s bis zum symme­tri­schen 1 GBit/s-Anschluss.

Selbst direkte Über­tra­gungs­wege mit bis zu 100 GBit/s bietet die Telekom an, sofern das benö­tigt wird.

Die Vorver­mark­tung hat begonnen, der eigent­liche Ausbau soll dann 2021 starten.

Für Geschäfts­kunden in Gewer­bege­bieten wurde eine spezi­elle Hotline einge­richtet, die unter der kostenlos erreich­baren Rufnummer 0800 330 6709 oder per E-Mail unter voll­glas@telekom.de erreicht werden kann, eine eigene Webseite gibt einen Über­blick, was geplant ist.

Über 500 000 Kilo­meter

Aktuell betreibt die Telekom nach eigenen Angaben mit mehr als 500 000 Kilo­meter das größte Glas­faser-Netz in Europa. Sie setzt alles in den Breit­band­ausbau und hat 2019 rund 60 000 Kilo­meter neue Glas­faser verbaut.