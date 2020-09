Telekom startet Glasfaser-Vorvermarktung in Hamburg

Bis zu 25.000 Haushalte (und Schulen, wie auf unserem Bild) in Hamburg Eppendorf und Winterhude könnten mit Glasfaser bis ins Haus versorgt werden.

Foto: Picture Alliance / dpa Lange hat man der Telekom vorge­worfen, Glas­faser - falls über­haupt - nur bis zum Vertei­ler­kasten auszu­rollen, der Fach­begriff lautet Vecto­ring oder FTTC.

Vorver­mark­tung startet

Doch die Zeiten haben sich geän­dert. Jetzt startet die Telekom die "Vorver­mark­tung" für den kompletten Glas­faser­ausbau in den Hamburger Stadt­teilen Eppen­dorf und Winter­hude, wo bis zu 25.000 Haus­halte an eine Glas­faser ange­schlossen werden könnten. Voraus­set­zung ist, dass vom 15.09.2020 bis 15.12.2020 mindes­tens 3000 Anschlüsse beauf­tragt werden.

Im Gegenzug kann die Telekom dann im Ausbau­gebiet Band­breiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde im Down­stream anbieten. Wer sich bis zum 15.12.2020 für einen Glas­faser-Tarif der Telekom entscheidet, bekommt den Haus­anschluss kosten­frei ins Haus gelegt. Wer sich erst später dazu entscheiden kann, muss mit empfind­lichen Extra-Kosten rechnen.

„Eine Digi­tale Vernet­zung für alle über hoch­leis­tungs­fähige, stabile Inter­net­ver­bin­dungen ist eines der zentralen Infra­struk­tur­themen für die Zukunfts­fähig­keit Hamburgs. Die Initia­tive zu einem eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau von Glas­faser­lei­tungen bis in die Haus­halte in ganzen Stadt­teilen ist ein starkes Signal. Der Zugang zur digi­talen Zukunft wird damit quasi vor die Tür gelegt“, betont Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hanse­stadt Hamburg.

Premiere in Hamburg

Bis zu 25.000 Haushalte (und Schulen, wie auf unserem Bild) in Hamburg Eppendorf und Winterhude könnten mit Glasfaser bis ins Haus versorgt werden.

Foto: Picture Alliance / dpa Damit könnte Hamburg auch eine Premiere feiern: Die Hanse­stadt Hamburg ist eine der ersten Metro­polen in Deutsch­land, in der die Telekom den Ausbau mit Glas­faser­lei­tungen, die man heute "Gigabit"-Leitungen nennt, plant. Bislang hat das Unter­nehmen solche Ausbau­pro­jekte eher in klei­neren Städten und Gemeinden durch­geführt.

„Wenn wir unser Vermark­tungs­ziel errei­chen, werden wir unver­züg­lich mit den Planungen beginnen“, sagt Günter Meier, Leiter Vertrieb Nord von der Telekom: „Der Glas­faser-Anschluss bietet alle Möglich­keiten für digi­tale Anwen­dungen wie Arbeiten und Lernen von zu Hause sowie gleich­zei­tiges Video­strea­ming.“

Wenn, dann...

Wenn das klappt, also wenn das Ausbau­pro­jekt in Eppen­dorf und Winter­hude erfolg­reich verläuft, will die Telekom auch weitere Hamburger Stadt­teile mit Gigabit Leitungen ausbauen.

Nun hat die Geschichte mögli­cher­weise einen kleinen Haken. Wenn ein Mieter einer Wohnung gerne Glas­faser haben möchte, muss er seinen Vermieter und wenn der nicht zugleich der Haus- oder Grund­stücks­eigen­tümer ist, auch noch diesen davon über­zeugen. Für die Verle­gung von Glas­faser muss eine neue Grund­stücks­eigen­tüme­rer­klä­rung unter­zeichnet werden. Die Telekom kennt die Eigen­tümer und nimmt von sich aus mit ihnen Kontakt auf. Da der Bau des Anschlusses jetzt kostenlos ist, sollte ein Eigen­tümer nichts dagegen haben, da es den Wert seiner Immo­bilie gewaltig aufwertet. Span­nend kann noch die Frage werden, ob die Glas­faser auch in größeren Miet­woh­nungs­gebäuden wirk­lich vom Keller bis in jede Wohnung gelegt wird. Hier sollten sich Mieter gegen­seitig infor­mieren und mit Haus­ver­wal­tung und den Eigen­tümern Kontakt aufnehmen.

Die monat­lichen Kosten wurden für Hamburg nicht explizit genannt, können aber auf der Home­page der Telekom nach­geschlagen werden: Knapp 80 Euro pro Monat kostet der Spaß im Gigabit-Tempo, in den ersten 6 Monaten ist es deut­lich güns­tiger und während der redu­zierten Mehr­wert­steuer-Phase spart man auch ein paar Euro monat­lich.

Wie Kunden sich infor­mieren können

Die Telekom wird alle in Frage kommenden Kunden und Eigen­tümer im Hamburger Ausbau­gebiet gezielt anschreiben und infor­mieren. Darüber hinaus wird es digi­tale Bürger­infor­mati­ons­ver­anstal­tungen durch die Telekom geben, wo man sich infor­mieren und Fragen stellen kann.

Ob die eigene Adresse im geplanten Ausbau­gebiet liegt, können inter­essierte Kunden im Internet prüfen.

Zusätz­lich sind Infor­mati­ons­stände der Telekom vor Ort aufge­baut: In Eppen­dorf und Winter­hude zwischen 10:00 Uhr – 18:00 Uhr beim Info­mobil bis Samstag, am Hage­bau­markt Winter­hude, und ab nächster Woche (22.-26.09.2020) am Alster­dorfer Markt­platz, ferner vom 28.09.-02.10.2020 auf dem Rewe-Park­platz (Fa. Tone­worx, Alster­dorfer Str. 255).

Darüber hinaus beraten die Mitar­beiter in den Hamburger Telekom Shops zum Thema Glas­faser oder man kann sich von zu Hause aus unter der kosten­freien Glas­faser-Hotline 0800 2266 100 sich infor­mieren.

Kunde bei einem Wett­bewerber über Telekom Glas­faser?

Wer Kunde bei einem Wett­bewerber der Telekom ist und auch in den Genuss der Glas­faser­leis­tungen kommen möchte, muss seinen eigenen Anbieter befragen, ob er die neuen Leitungen der Telekom für seine Kunden anmieten kann oder will.

Ausbau mit allen tech­nischen Möglich­keiten

Die Telekom verspricht, alles zu tun, um den Ausbau mit allen tech­nischen Möglich­keiten gut und schnell zu bewäl­tigen und dabei die Beein­träch­tigungen für die Bürger wie den Verkehr so gering wie möglich zu halten.